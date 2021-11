Donate mascherine chirurgiche alla Croce Rossa

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 27 novembre 2021, 16:27

Quest'anno fra questi ragazzi è stata nominata anche Rebecca Lucchesi, classe 2004, giovane volontaria della Croce Rossa Italiana appartenente al comitato di Bagni di Lucca

venerdì, 26 novembre 2021, 08:29

Tre. Sono ben tre le mozioni presentate dai consiglieri comunali di minoranza della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani

giovedì, 25 novembre 2021, 12:50

Sabato 27 novembre alle 10, a Bagni di Lucca, presso la Chiesa Inglese, si terrà la presentazione del libro "Mia preziosa e adorata. Lettere d’amore di Rose Cleveland e Evangeline Simpson Whipple 1890-1918"

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:12

Ieri il sindaco Michelini ha tenuto in comune un incontro per l'avvio dei progetti PUC, Progetti Utili alla Collettività, ovvero l'attivazione dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale per cui determinati beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività

martedì, 23 novembre 2021, 12:32

Il 25 novembre, data della ricorrenza della giornata internazionale di lotta alla violenza di genere, il comune di Bagni di Lucca inizierà la sensibilizzazione con l'illuminazione di rosso del Ponte delle Catene

martedì, 23 novembre 2021, 11:00

L’amministrazione comunale rende omaggio all’atleta Christopher Lucchesi, pilota di Rally, classe 1999, che ha portato a Bagni di Lucca il Titolo di Campione Italiano Assoluto Rally Asfalto 2 Ruote Motrici ed il Trofeo Peugeot Competition Top nella stagione agonistica 2021