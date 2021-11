Bagni di Lucca



Emergenza Covid: nuovo bando per contributi alimentari

lunedì, 8 novembre 2021, 20:01

Il comune di Bagni di Lucca ha aperto un nuovo bando per la presentazione delle domande di assegnazione di buoni alimentari: destinatari della misura di sostegno sono i nuclei familiari residenti nel territorio comunale.



Possono accedere ai benefici previsti dal bando, i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovano in condizioni di difficoltà economica, a causa di una riduzione o di un azzeramento del reddito, conseguente all' interruzione o alla perdita dell'attività lavorativa. I buoni spesa sono finalizzati a sostenere il reddito familiare e possono essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali indicati nello stesso buono.



I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25 cadauno sino alla concorrenza del contributo "una tantum" determinato, e saranno consegnati al componente che ha sottoscritto la domanda.



La domanda per accedere al buono spesa deve essere presentata entro il 22/12/2021, compilando il modello di autocertificazione scaricabile dal sito internet del Comune di Bagni di Lucca, e dovrà pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cultura@comunebagnidilucca.it; manifestazioni@comunebagnidilucca.it.