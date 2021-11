Bagni di Lucca



Giovane volontaria della Croce Rossa nominata alfiere della repubblica

sabato, 27 novembre 2021, 16:27

Il presidente Sergio Mattarella, come ogni anno, ha nominato gli alfieri della repubblica giovani ragazzi minorenni che si sono contraddistinti nel campo della cultura, della scienza, dell'arte, dello sport e del volontariato.



Quest'anno fra questi ragazzi è stata nominata anche Rebecca Lucchesi, classe 2004, giovane volontaria della Croce Rossa Italiana appartenente al comitato di Bagni di Lucca.



Come si apprende dal sito del Quirinale Rebecca è stata nominata: "Per l’energia e la creatività con cui svolge il suo servizio di volontariato, essendo diventata un punto di riferimento per un gruppo di giovani e per l’intero comitato della Croce Rossa. Le sue abilità informatiche le hanno anche permesso di innovare la comunicazione e quindi di coinvolgere maggiormente l’intera comunità di riferimento." Rebecca, nonostante la giovane età, svolge un ruolo essenziale nel comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Con grande maturità e serietà ha partecipato, durante la fase più acuta della pandemia e anche dopo, alle attività di volontariato in favore delle persone più vulnerabili.



Divenuta referente del “media team”, ha coordinato un gruppo di giovani, che ha dato vita a una comunicazione innovativa e partecipativa, capace di sensibilizzare la comunità sui servizi prestati dalla Croce Rossa. L’energia di Rebecca è stata inoltre fondamentale per l’attuazione di un progetto finalizzato ad alleviare le forme più gravi di povertà attraverso varie misure di inclusione sociale, tra cui i servizi di distribuzione viveri e di altri beni di prima necessità. In quest’ambito, la giovane volontaria di Bagni di Lucca ha curato le relazioni con altri enti del territorio e ha curato la piattaforma dedicata, aggiornandola con una grossa mole di dati sulle richieste degli utenti e le procedure di consegna.



Il consiglio direttivo, unitamente a tutti i delegati e ai soci vogliono complimentarsi con Rebecca per questa importante nomina, e con tutti i Giovani che nel presente stanno contribuendo in modo attivo alle attività del Comitato, ed anche per loro è un motivo di vanto che li ripaga per tutto l'impegno messo durante le attività di Volontariato in particolar modo durante la fase più acuta della pandemia.