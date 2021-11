Bagni di Lucca



Il Fai valorizza la chiesa di San Cassiano di Controne

giovedì, 11 novembre 2021, 10:37

La 10ª edizione del censimento "I Luoghi del Cuore", lanciata a maggio dello scorso anno ancora nel pieno della pandemia, ha raggiunto il miglior risultato di sempre con 2.353.932 voti raccolti, confermando più che mai il valore sociale di questa iniziativa che dà voce ai cittadini, che con amore e impegno si sono mobilitati per dare un futuro attraverso il loro voto a luoghi riconosciuti di valore per territori e comunità. Ora per 20 di questi luoghi, in 13 regioni, sta per essere scritta una nuova pagina di storia grazie ai progetti di restauro e valorizzazione che sarà possibile realizzare con 370.000 euro messi a disposizione per il censimento 2020 da FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo.



In Toscana il FAI sosterrà un progetto di valorizzazione a favore della Chiesa e Museo di San Cassiano di Controne a Bagni di Lucca (LU) - al 142° posto della classifica nazionale del censimento 2020 con 2.955 voti - grazie all'assegnazione di un contributo di 8.400 euro.