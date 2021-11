La Croce Rossa partecipa alla Giornata internazionale del volontariato

Altri articoli in Bagni di Lucca

lunedì, 29 novembre 2021, 20:22

Il presidente della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo di Bagni di Lucca, Alessandro Ghionzoli, è stato inviato dall’Istituto Milton Friedman come relatore al convegno su “Afghanistan: quale futuro per il popolo afghano e quali i rischi per l’Occidente”

domenica, 28 novembre 2021, 18:29

Sono oltre 4 mila le mascherine donate da Quinto Bernardi e Valerio Orsucci, in collaborazione con New Generation S.R.I. alla Croce Rossa di Bagni di Lucca. Le mascherine certificate CE totalmente made in Italy verranno distribuite nelle scuole e ai cittadini

sabato, 27 novembre 2021, 16:27

Quest'anno fra questi ragazzi è stata nominata anche Rebecca Lucchesi, classe 2004, giovane volontaria della Croce Rossa Italiana appartenente al comitato di Bagni di Lucca

venerdì, 26 novembre 2021, 08:29

Tre. Sono ben tre le mozioni presentate dai consiglieri comunali di minoranza della lista "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani

giovedì, 25 novembre 2021, 12:50

Sabato 27 novembre alle 10, a Bagni di Lucca, presso la Chiesa Inglese, si terrà la presentazione del libro "Mia preziosa e adorata. Lettere d’amore di Rose Cleveland e Evangeline Simpson Whipple 1890-1918"

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:12

Ieri il sindaco Michelini ha tenuto in comune un incontro per l'avvio dei progetti PUC, Progetti Utili alla Collettività, ovvero l'attivazione dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale per cui determinati beneficiari di reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività