Progetto Rinascimento: "Accessibilità della comunicazione, accettare linee guida della regione"

martedì, 9 novembre 2021, 15:27

Il gruppo consiliare di minoranza a Bagni di Lucca, 'Progetto Rinascimento', ha presentato una mozione riguardante l'accessibilità della comunicazione e delle comunicazioni.



"La richiesta - spiegano i consiglieri del gruppo - è quella di accettare le linee guida promosse dalla regione Toscana attraverso il portale Toscana accessibile riguardanti la comunicazione dell'ente verso tutti i cittadini. Esistono semplici accorgimenti da seguire in modo tale che anche cittadini ipovedenti o con disabilità visiva di altro tipo possano facilmente accedere a tutti i tipi di comunicazione".



"Riteniamo - concludono - che il portale messo a disposizione dalla regione Toscana sia uno strumento da attenzionare con maggior cura ed interesse, rappresentando il più aggiornato mezzo di comunicazione ed aggiornamento rispetto alla disabilità, ai bandi in corso, a tutte le metodologie di abbattimento delle barriere architettoniche e non".