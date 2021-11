Bagni di Lucca



Scende dall'auto e prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato 48enne di Bagni di Lucca

giovedì, 11 novembre 2021, 14:12

Ieri pomeriggio, in via del Brennero a Lucca, i carabinieri della stazione di Borgo Giannotti hanno arrestato Teano Giusfredi, 48enne residente a Bagni di Lucca, per i reati di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.



I fatti. Alle 19 l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, mentre stava transitando nella via del Brennero su una macchina condotta da un’amica, ha fatto fermare il veicolo, è sceso, si è avvicinato ai militari che stavano procedendo al controllo di un veicolo in sosta davanti alla locale stazione, e, senza alcun motivo, li ha aggrediti colpendoli con calci e pugni.



Gli uomini dell’Arma, quindi, per evitare ulteriori conseguenze, sono stati costretti ad immobilizzarlo e a condurlo in caserma dove, appunto, è stato dichiarato in arresto. Successivamente i militari, visitati presso il locale ospedale, sono stati riscontrati affetti da contusioni ed escoriazioni varie, con una prognosi di tre giorni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la camera di sicurezza del comando provinciale di Lucca in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina il gip del tribunale di Lucca ha convalidato l’arresto e ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.