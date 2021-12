Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca i certificati anagrafici rilasciati in tabaccheria

lunedì, 6 dicembre 2021, 13:13

Grazie all'iniziativa della Tabaccheria Petri è stata siglata una convenzione tra comune di Bagni di Lucca e la Federazione Italiana Tabaccai. Sono infatti due le attività del territorio che partiranno per prime al nuovo progetto.

A partire dal 6 dicembre, i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell'ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in comune per ottenere questi documenti.

Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il comune di Bagni di Lucca e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata dal Vice Presidente Nazionale Giovanni Catelli.

Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto sono 2: la tabaccheria Petri alla Villa e la tabaccheria profumeria Patrizia a Ponte a Serraglio.

A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT, del comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

Oggi 6 dicembre 2021 presso la tabaccheria PETRI, Viale UMBERTO I° - 108, è stato presentato il servizio con il Sindaco PAOLO MICHELINI che ha ritirato il primo certificato anagrafico.

Il Sindaco: “Per i cittadini non è sempre agevole recarsi nella sede del Comune per fare un certificato e per questo abbiamo accettato con piacere l'iniziativa della Tabaccheria Petri di sottoscrivere una convenzione di collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai. Chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicino a casa, risparmiando tempo.

Con questa innovativa operazione andiamo verso una semplificazione dei servizi ai cittadini.

Un doveroso ringraziamento alla FIT, ma soprattutto ai tabaccai del territorio che si sono resi disponibili al servizio.

“FIT: Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio - dichiara, il Vice Presidente Nazionale GIOVANNI CATELLI, la nostra categoria ha subito ben risposto a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

Anagrafico di NASCITA

Anagrafico di MORTE

Anagrafico di MATRIMONIO

Di CITTADINANZA

Di Esistenza in VITA

Di RESIDENZA

Di Stato CIVILE

Di Stato di FAMIGLIA

Di Sato di Famiglia e di Stato Civile

Di residenza in CONVIVENZA

Di Stato di Famiglia AIRE

Di Stato LIBERO

Anagrafico di UNIONE CIVILE

Di CONVIVENZA

Le tabaccherie che partono per prime:

2 VIALE UMBERTO I 108 LOC. VILLA

19 PIAZZA PONTE A SERRAGLIO 7 FRAZ. PONTE A SERRAGLIO

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa.

Nei prossimi mesi, potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie Associate a FIT, diventando la rete di prossimità Comunale più estesa.

E’ attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio.

FIT, al servizio della collettività.