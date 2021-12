Bagni di Lucca



Concerto di Natale a Bagni di Lucca

venerdì, 3 dicembre 2021, 08:52

Giovedì 16 dicembre alle ore 20.15 al Teatro Accademico di Bagni di Lucca si terrà il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Michel de Montaigne, ormai giunto alla sua VIII edizione.



Titolo del Concerto:“Swingin’ Christmas Evening”.



Il repertorio natalizio americano affonda le sue radici nella tradizione delle “Carols” cantate la sera della vigilia da piccoli gruppi canori che girano per le strade allietando i cortili delle famiglie in festa. Fin dagli esordi del Media televisivo, ogni Natale ha sempre avuto il suo Special TV dedicato al Natale condotto dalle star più famose: da Bing Crosby a Judy Garland, Da Dean Martin a Julie Andrews. E ogni trasmissione è sempre stata caratterizzata dai brani tradizionali e nuovi dedicati alle festività natalizie.



“Swingin’ Christmas Evening” è il nostro tributo affezionato a quel repertorio e a quell’atmosfera gioiosa, attraverso le note e le parole che da quasi un secolo popolano pellicole cinematografiche e portano gioia nelle case di tutto il mondo.



La voce meravigliosa di Francesca Mercadante vi trasporterà in quell’atmosfera duettando per l’occasione con un partner navigato e ormai conosciuto nel panorama nazionale, Stefano Brondi. Ad accompagnare i due cantanti penseranno Moraldo Marcheschi al sax/clarinetto, Giacomo Riggi al pianoforte, Nino Pellegrini al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. Presenterà Roberto Napoli.



Tra i brani più celebri: “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Let It Snow”, “Baby It’s Cold Outside”, “Jingle Bells” e molti altri. Non mancherà anche un piccolo tributo alla tradizione italiana, con una affascinante sorpresa riguardo alle origini di uno dei brani più conosciuti.



Per l'occasione la Fondazione Montaigne ha ingentilito con luci natalizie la facciata del Teatro e addobbato festosamente l'interno.



L'ingresso sarà libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti che saranno assegnati dall'organizzazione. Le prenotazioni chiuderanno improrogabilmente alle ore 18.00 di martedì 14.

Per accedere al Teatro è indispensabile presentare il Green Pass e indossare la mascherina.



"Vi invitiamo quindi a questo fantastico viaggio Swing dedicato al Natale - commenta la Fondazione -, che sarà gradita occasione per sedere nuovamente vicini nel trascorrere una serata che sarà certamente incantevole".