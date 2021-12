Inaugura lapide in onore di Dante Pattini

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 3 dicembre 2021, 08:52

Giovedì 16 dicembre alle ore 20.15 al Teatro Accademico di Bagni di Lucca si terrà il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Michel de Montaigne, ormai giunto alla sua VIII edizione

giovedì, 2 dicembre 2021, 12:51

Nel corso degli anni passati alla Mondialcarta ha effettuato la gavetta canonica partendo dal carico del nastro con il carrello elevatore, passando a ribobinare e confezionare la carta per arrivare poi a rivestire il ruolo di macchinista capo turno, distinguendosi sempre per serietà e perizia nel lavoro

martedì, 30 novembre 2021, 08:24

La Croce Rossa Italiana ha lanciato la campagna “Tutti Possono”, che ha l'obiettivo di promuovere la possibilità, per chiunque, di con della cultura e della pratica del volontariato

lunedì, 29 novembre 2021, 20:22

Il presidente della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo di Bagni di Lucca, Alessandro Ghionzoli, è stato inviato dall’Istituto Milton Friedman come relatore al convegno su “Afghanistan: quale futuro per il popolo afghano e quali i rischi per l’Occidente”

domenica, 28 novembre 2021, 18:29

Sono oltre 4 mila le mascherine donate da Quinto Bernardi e Valerio Orsucci, in collaborazione con New Generation S.R.I. alla Croce Rossa di Bagni di Lucca. Le mascherine certificate CE totalmente made in Italy verranno distribuite nelle scuole e ai cittadini

sabato, 27 novembre 2021, 16:27

Quest'anno fra questi ragazzi è stata nominata anche Rebecca Lucchesi, classe 2004, giovane volontaria della Croce Rossa Italiana appartenente al comitato di Bagni di Lucca