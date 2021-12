Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Cosa c'è di più sbagliato che istituire la tassa di soggiorno nel 2022?"

giovedì, 16 dicembre 2021, 18:23

"Cosa c'è di più sbagliato che istituire la tassa di soggiorno nel 2022?" E' quanto si domanda il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, composto dai consiglieri Massimo Betti e Giulia Mariani, che si risponde: "Niente".

"Nel 2014 - affermano i due - facemmo la scelta opposta, ovvero quello di premiare i turisti in arrivo su Bagni di Lucca con la de-tassa di soggiorno. Iniziativa rivoluzionaria che ebbe apprezzamenti e risonanza in molte parti d'Italia".



"Adesso - incalzano -, oltretutto in un momento di grave crisi, la scelta politica è quella di spremere al massimo i turisti chiedendo un'ulteriore tassa non obbligatoria. Ma che bell'incentivo! Che va proprio in senso opposto ad equilibrio fiscale, perché si va a premiare addirittura coloro che forniscono alloggi in forma abusiva che pagheranno ancora meno e molti turisti li preferiranno".



"Poco importa se è una prassi in uso in molti comuni - attacca il gruppo -. Ogni turista in arrivo sul territorio comunale è un bene per parecchie attività e crediamo fermamente che aggiungere una tassa non sia un bel biglietto da visita. Si andrà ad incidere negativamente proprio sulle attività in regola che sostengono il territorio con le tasse".

"Il dovere di un'amministrazione - concludono - è quello di favorire il turismo sul territorio ed al contempo quello di combattere l'abusivismo, con questa iniziativa si sta andando nella direzione opposta in entrambe le questioni. Non era facile, ma anche questa volta stanno sbagliando su tutta la linea".