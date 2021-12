Bagni di Lucca



Quinto Bernardi dona indumenti e coperte all'associazione Auser

martedì, 28 dicembre 2021, 08:29

Ieri, lunedì 27 dicembre, Quinto Bernardi ha donato un quantitativo di indumenti e coperte all'associazione Auser Bagni di Lucca. Un gesto umano e d'amore verso le famiglie diagiate del comune.

"Ringrazio la presidente Gemma Fazzi, per la sua disponibilità - afferma Bernardi -. Il mio gesto non è propaganda politica, ma un'azione e un dovere che rispecchiano i miei valori. Un grande grazie anche ai volontari dell'associazione Auser Bagni di Lucca. Le mie donazioni in collaborazione con vari imprenditori continueranno anche in altri comuni. Ad esempio mercoledì prossimo verranno donate al comune di Borgo a Buggiano (PT) un quantitativo di mascherine chirurgiche".