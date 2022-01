Bagni di Lucca



Bernardi (Dc): "Abbandono paesi, basta campanilismo"

venerdì, 7 gennaio 2022, 10:56

Il candidato sindaco a Bagni di Lucca per il 2022, Quinto Bernardi (Democrazia Cristiana), torna a far sentire la propria voce per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'abbandono dei paesi.



"Molte persone si lamentano di come sono abbandonati i nostri paesi - esordisce il candidato -. Su questo dobbiamo lavorare. Basta con il campanilismo."



"Noi di centro - afferma - vogliamo affermare una logica amministrativa di lealtaà e rispetto dell'altro. Vogliamo cambiare il modo di rapportarsi alla cittadina, stimolando tutti i cittadini a portare il proprio benessere e la propria tranquillità al nostro paese, prestando attenzione e problemi reali come il recupero del territorio".



"Bisogna unire le frazioni - conclude -, farle dialogare maggiormente. Bagni di Lucca soffre di un campanilismo che porta a ripiegare su se stessa, a chiudersi anziché aprirsi all'esterno. Basta sentirsi dire "Bagni di Lucca è abbandonata"!. Proviamo a cambiare insieme: piazze, giardini e paesi: sempre accoglienti per la gente come simbolo di qualità della vita".