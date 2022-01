Bagni di Lucca



Bernardi: "Potenziamento del mercato settimanale con più espositori"

domenica, 23 gennaio 2022, 12:52

In occasione delle elezioni comunali a Bagni di Lucca, il candidato a sindaco Quinto Bernardi espone alcune azioni di fattibilità che inserirà nel programma:



Potenziamento del mercato settimanale con più espositori, riposizionamento più visibile mercatino antiquariato, recupero dello stadio delle Terme con una scuola calcio maschile e femminile affiliato ad una società professionistica. Ville, giardini e piazze sempre accoglienti per la gente come simbolo di qualità. Seguiranno altre iniziative per incrementare entrate comunali e riportare al decoro quelle lasciate in abbandono.