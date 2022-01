Bagni di Lucca



Covid, il comune chiude l'accesso al pubblico

lunedì, 3 gennaio 2022, 14:02

di giuseppe bini

In conseguenza della nuova impennata dei contagi da Covid-19, l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca ha deciso per la chiusura degli uffici al pubblico.



"A seguito del perdurare dell' aumento dei contagi da Covid 19 - si legge in una nota - con decisione della giunta, presa di concerto con le posizioni organizzative comunali, si è stabilito di chiudere l'accesso libero agli uffici che potrà avvenire solo mediante appuntamento da richiedere al seguente numero 0583 809911.

Gli appuntamenti già in essere rimangono confermati".



"Anche nel nostro comune - prosegue la nota - i contagi hanno un aumento esponenziale e quindi si raccomanda di porre in essere tutte le precauzioni e rispettare le direttive impartite, in particolare: uso della mascherina, distanziamento e disinfezione frequente delle mani".



"Nel caso che alcune famiglie si trovassero in difficoltà - comunica infine il comune - per reperire generi alimentari o altri beni di prima necessità rivolgersi al numero:

0583 805871, Protezione civile Mediavalle del Serchio".