Bagni di Lucca



Il comune di Bagni di Lucca celebra la 'Giornata della memoria'

venerdì, 21 gennaio 2022, 11:12

Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini e l'amministrazione comunale ci tengono a non trascurare il tradizionale appuntamento della Giornata della Memoria.

Come ogni anno infatti, il programma della rassegna Teatro della Scuola prevedeva un appuntamento all'Accademico per i ragazzi delle scuole sul tema della Memoria. Purtroppo l'incertezza legata alla quarta ondata di contagi di Covid-19 rendono questo appuntamento troppo rischioso, ma la rassegna non si ferma: Il Circo e la Luna con Michela Innocenti, andrà direttamente negli istituti del comune con delle letture sull'argomento ed affronterà questo tema direttamente nelle classi.

Domenica 23 gennaio, in forma ridotta, si terrà la tradizionale cerimonia di deposizione di un omaggio ai monumenti in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca e la sezione locale dell'ANPI.

Il ritrovo è alle ore 11.00 presso il Parco della Pace di Fornoli presso il monumento in ricordo di Liliana Urbach, bambina di soli 2 anni di Bagni di Lucca che ha perso la vita su un convoglio partito da Milano. La ricostruzione storica della sua morte la si può trovare nel libro di Liliana Picciotto intitolato "Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945".

Dal 2018 Bagni di Lucca ha purtroppo un altro luogo della memoria, l'ex Grande Albergo "Le Terme" in località Bagni Caldi.

Questo edificio fu scelto come struttura detentiva tra il marzo 1942 e il gennaio 1943. Prima vi fu internamento un gruppo di cittadini anglo-maltesi, provenienti dalla Libia, successivamente un centinaio di ex-jugoslavi già internati nel campo di concentramento fascista di Melada, e infine vi furono raccolti cittadini ebrei in attesa del loro trasferimento in altre strutture.

L'amministrazione Michelini crede fortemente nella forza delle commemorazioni presso i luoghi della memoria ed è convinta che questi monumenti simbolo per la storia di Bagni di Lucca non devono essere dimenticati, sono segni tangibili degli eventi drammatici che si sono svolti durante uno dei capitoli più bui della storia italiana e mondiale.