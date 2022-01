Bagni di Lucca



L’amministrazione all’attacco: “Noi lavoriamo, l’opposizione eviti di prendersi meriti altrui”

domenica, 16 gennaio 2022, 09:56

"Come di consueto l’opposizione a Bagni di Lucca si mette in mostra sui social per le fatiche di altri": esordisce così l’amministrazione comunale che bacchetta il gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca” per i recenti lavori alla linea elettrica.

“Da diverso tempo è stato attivato un progetto di sostituzione e risistemazione della linea elettrica che dal Ponte di Palleggio prosegue verso i paesi della Val di Lima. L’intervento prevede anche lo sradicamento dei vecchi pali e il posizionamento di nuovi. Il 13 gennaio scorso, sono stati rimossi alcuni di questi pali dismessi sulla sponda del monte che va della diga del Giardinetto verso Casoli. I pali non erano quindi abbandonati nel bosco, ma solo in attesa della rimozione come parte integrante dell’intervento più ampio. Si è infatti svolta una rimozione con elicottero, coordinata dall’Assessore Pacini con l’ingegnere Alberto Pericoli ed eseguito dalla ditta P.S.C.”.

“Poche ore dopo è comparso su facebook una dichiarazione di grande compiacimento da parte del gruppo “Un Futuro per Bagni di Lucca” per il risultato del proprio lavoro di segnalazione. Ciò che sconvolge l’amministrazione e spinge a replicare, è come il lavoro di operai e tecnici per l’esecuzione di operazioni programmate diventi merito dei consiglieri del gruppo d’opposizione.

Niente di nuovo per l’amministrazione che ormai da più di 4 anni chiede all’apposizione in questione un atteggiamento più corretto nei confronti dei cittadini e di evitare strumentalizzazioni, ma gli appelli sembrano inutili”.