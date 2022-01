Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Perché non combattere per tenere Base sul territorio?"

venerdì, 7 gennaio 2022, 19:34

Il gruppo di minoranza a Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento, esprime alcuni quesiti all'assessore Bianchi in merito al subentro di Base srl in Ascit.



"In merito a quanto scritto dall'assessore Bianchi sulla cancellazione di Base poniamo delle semplici domande - esordiscono i consiglieri -: perché tutte le altre aziende facenti parte del gestore unico (ASCIT, ERSU, ESA,GEOFOR, REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE e SEA AMBIENTE) non sono state fuse in un'unica grande azienda? Perché solo la nostra BASE ha dovuto essere cancellata?"



"Allontanare il servizio dal territorio - incalzano - è una cosa buona per i cittadini che da ora dovranno interfacciarsi con un numero 800 o una mail? L'immondizia abbandonata intanto rimane dov'è... finché un commissario ascit non deciderà, e intanto il tempo passa. Non abbiamo ancora visto né risparmi né migliori servizi, se non ci saranno chi ne risponde? Sarà lei caro Bianchi?"



"Ci risulterebbe inoltre - rincarano i due consiglieri Betti e Mariani -, da operatori del settore, che la Base srl dal 1° aprile possa passare a gestire la raccolta dei rifiuti nei comuni della Lunigiana. Quindi la domanda ci sorge spontanea, perché toglierla da Bagni di Lucca e mandarla sempre con lo stesso nome a gestire il servizio di raccolta rifiuti su un altro territorio?"



"Infine dov'è il gestore unico? - concludono - Se dovevano rimanere tante aziende separate, non sarebbe stato meglio combattere per tenere la nostra invece che fare di tutto per annientarla rapidamente?"