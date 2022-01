Bagni di Lucca



Si alza il sipario sulla stagione di prosa al Teatro Accademico

martedì, 11 gennaio 2022, 11:42

Narrazione critica, storie epocali, analisi sociali ma anche voglia di emozionarsi, amicizie profonde, sottile ironia, leggerezza e seduzione sono al centro del cartellone 2021-2022 del Teatro Accademico di Bagni di Lucca. Una nuova stagione nel segno del progetto culturale e teatrale che la Fondazione Toscana Spettacolo onlus condivide e conferma con l’amministrazione comunale e la Fondazione Michel de Montaigne.



A partire dal legame col territorio e con la sua comunità, la programmazione di quest’anno propone nuovi orizzonti artistici e spettacoli all’insegna della qualità e del bisogno di tornare protagonisti della scena culturale.



Anche quest’anno sono cinque gli appuntamenti che da fine gennaio ad aprile animeranno il teatro cittadino. Artisti della scena nazionale e amati dal pubblico come, fra gli altri, Milena Vukotic, Maximilian Nisi, Stefano Artissunch, Corrado Abbati, Paolo Triestino, Mascia Musy si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Accademico per raccontare la società tra stereotipi borghesi e ipocrisie contemporanee, pregiudizi e smarrimenti, legami e sentimenti.



La stagione si apre domenica 30 gennaio (ore 21:15, come per tutti gli spettacoli) con SMANIE PER LA VILLEGGIATURA di Carlo Goldoni, con Stefano Artissunch, Laura Graziosi, Stefano De Bernardin e Stefano Tosoni. Al centro della rappresentazione l'attore e la sua fisicità con cambi di scena e cambi di costume a vista, giocando, attraverso la tecnica della commedia dell'arte, con la contemporaneità di un classico senza tempo. Protagonisti il tema dell'apparire e la nevrosi consumistica-affannosa della borghesia in una riflessione ed una critica alla società borghese del tempo, ma che, fluttuando le parole dell'autore ai giorni nostri, mostra la sua modernità.



Leggerezza, comicità e romanticismo sulle note di Johan Strauss, sabato 12 febbraio con SUL BEL DANUBIO BLU nella nuova drammaturgia e regia di Corrado Abbati, arrangiamenti e direzione di Alberto Orlandi. Uno spettacolo pieno di gioia e di buon umore: caratteristiche tipiche di una delle più importanti espressioni di quell’epoca: l’operetta! Le musiche di Strauss, Lehár, Kálmán, Abraham, sono i cardini di questa drammaturgia in forma scenica dove la coppia lirica, quella comica, gli assieme e le coreografie si integrano in vere e proprie e scene tratte da Il pipistrello, La vedova allegra, Al Cavallino Bianco, Ballo al Savoy e non solo.



Domenica 6 marzo arriva A SPASSO CON DAISY di Alfred Uhry, in scena per la regia di Guglielmo Ferro, con Milena Vukotic che darà vita all’anziana Daisy in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Adattamento leggero e pungente, che grazie a trovate semplici ma particolari ci regalerà una commedia leggera piena di ironia di grazia e respiro.



In cartellone giovedì 31 marzo anche, Paolo Triestino, Edy Angelillo e Giancarlo Ratti in QUE SERÀ di Roberta Skerl. Tre amici, da sempre e per sempre. Una cena d’estate tra profumi e note brasiliane, perché l’allegria non manchi. Il tutto in un giardino ad accogliere le parole, le risate e i pensieri di Filippo, Giovanni e Ninni. Improvvisamente tutto cambia perché qualcosa di imprevisto accade e porta a chiedere cosa siamo disposti a fare per il nostro migliore amico. Que serà, è uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita. Roberta Skerl affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità.



La chiusura della stagione, sabato 9 aprile è affidata a PREGHIERA PER CERNOBYL, dall’opera di Svetlana Aleksievic (premio Nobel 2015), con Mascia Musy e Francesco Argirò. Lo spettacolo, ideato e diretto da Massimo Luconi, non parla solo della più grande tragedia nucleare, ma di tutto il dramma, lo smarrimento e il senso di morte di un popolo, e, nello stesso tempo, della grande forza dell'amore fra due persone: un uomo che era partito fra i primi volontari a riparare il reattore nucleare senza nessuna preparazione e protezione, e una donna che continua a amare, nella quotidianità di un’esistenza senza futuro, se non quella della sublimazione della morte attraverso l’amore. Una narrazione di straordinaria forza emotiva che racconta con diverse inquadrature il dramma umano, sociale e politico del disastro di Cernobyl e della fine del comunismo.



Confermate la Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro, biglietto a 8 euro per under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta.

BIGLIETTERIA

Prezzi abbonamento a cinque spettacoli

Platea e palco 1° e 2° ordine: intero € 65,00; ridotto € 57,00

Palco 3° ordine: intero € 52,00; ridotto € 47,00

Prezzi dei biglietti

Platea e palco 1° e 2° ordine: intero € 20,00; ridotto € 18,00

Palco 3° ordine: intero € 16,00; ridotto € 14,00

Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione over 65 e possessori della Carta dello spettatore di FTS (solo per biglietti)

Prezzo biglietto ridotto : € 8,00 riservato agli Studenti delle Università possessori della carta “Studente della Toscana” e under 35 biglietto futuro in collaborazione con Unicoop Firenze.

Prevendita

La prevendita dei biglietti inizierà due giorni prima della data di ogni singolo spettacolo, escluse le domeniche e le festività, presso la Biglietteria del Teatro Accademico in orario 10,30-13,00 e 17,00-19,00.

La sera della rappresentazione la biglietteria aprirà alle ore 20,00

CALENDARIO ABBONAMENTI

CONFERMA ABBONAMENTI:

LUNEDÌ 10 - MARTEDI 11 GENNAIO 2022 presso la Biglietteria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca- ore 10.30/13.00 e ore 17.00/19.00

NUOVI ABBONAMENTI:

LUNEDI 17 -MARTEDI 18 - presso la Biglietteria del Teatro Accademico di Bagni di Lucca- ore 10.30/13.00 e ore 17.00 /19.00

MERCOLEDI' 19 ore 17.00/19.00, stessa sede

NB: Per le Conferme e per i Nuovi Abbonamenti ci si potrà comunque rivolgere anche presso la Biblioteca Comunale “Adolfo Betti” (ex Chiesa Inglese) nell'orario di apertura (9.00/13.00; 15.00/18.00), escluso il giovedì mattina e il sabato pomeriggio. Telefono 0583-87619 335 5821084

NB: SI FA PRESENTE CHE PER OGNI SPETTACOLO SARANNO ADOTTATE LE PIU' SCRUPOLOSE ATTENZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA IN CORSO E CHE SARANNO OSSERVATE TUTTE LE RELATIVE INDICAZIONI GOVERNATIVE.

Info

Teatro Accademico: 0583 867715

Biblioteca Comunale “Adolfo Betti”: 0583 87619 – 335 5821084

Ufficio Cultura Comune di Bagni di Lucca: 0583 809940