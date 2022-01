Bagni di Lucca



Torna il cineclub a Bagni di Lucca

martedì, 4 gennaio 2022, 08:35

Tenuto in congelatore per un anno, il nuovo programma del cineclub di Bagni di Lucca (XII edizione) sembra poter finalmente vedere la luce.

"Ricominciamo - esordiscono gli organizzatori -. Ci proviamo di nuovo e questa volta la nostra fiducia e il nostro ottimismo ci auguriamo che possano essere ripagati".



"Volendo celebrare la ripartenza - affermano - abbiamo pensato di dare alla rassegna un volto ottimistico scegliendo film accomunati dal lieto fine. Siano essi drammi o commedie, i film scelti per la rassegna di quest'anno hanno un finale riconciliatorio anche quando paiono raccontare storie senza uscita e drammi collettivi (vedi il film della Memoria raccontato ad altezza di bambino)".



"Dentro il ciclo - spiegano - ci sono due documentari, uno intimo e personale come Marx può aspettare di Marco Bellocchio, in cui il regista con leggerezza ci racconta la sua personale esperienze di vita e uno di grandissima attualità come The social dilemma, in cui viene fatto il punto sull'invadenza e la pericolosità dell'uso massiccio dei social, attraverso un viaggio in cui siamo condotti per mano da esperti del settore".



"Una serata particolare - conclude - è dedicata ad uno dei grandi registi della nostra storia, Pier Paolo Pasolini, di cui quest'anno cade il centenario della nascita. Sarà una serata in cui verrà ripercorsa la sua vicenda umana e cinematografica".

Questo il programma completo:



1) 13 gennaio: Gli sdraiati

2) 20 gennaio: Marx può aspettare

3) 27 gennaio: JoJo Rabbit (serata della Memoria)

4) 3 febbraio: The founder

5) 10 febbraio: Il corriere

6) 17 febbraio: Quasi nemici

7) 24 febbraio: Tutto il mio folle amore

8) 3 marzo: Serata Pasolini

9) 10 marzo: L'ufficiale e la spia

10) 17 marzo: The social dilemma



Inizio delle proiezioni h. 21.15.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO O CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA GUARIGIONE DAL COVID-19. ALL'INTERNO E' FATTO OBBLIGO DELL'USO DELLA MASCHERINA FFP2.