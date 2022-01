Bagni di Lucca



‘Un futuro’ chiarisce: “Noi in disaccordo con l’amministrazione per l’entrata di Base in Ascit”

lunedì, 3 gennaio 2022, 18:41

"Non siamo assolutamente d'accordo con quanto riportato su articoli di quotidiani locali, pubblicati giovedì 30 dicembre, inerenti all'assorbimento della società Base srl in Ascit. È stato detto infatti che non sono state fatte obiezioni dai consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi di fronte alla comunicazione dell'assessore Bianchi, con la quale appunto ci portava a conoscenza del suddetto assorbimento, interpretato quindi come un nostro assenso a tale "manovra" proprio perché, come si continua sull'articolo, noi consiglieri saremmo stati sempre in sintonia con l attuale amministrazione sull'argomento "Base". Arriva direttamente dai due consiglieri di minoranza il chiarimento.

“Ciò non corrisponde assolutamente alla verità in quanto se è vero che non abbiamo ribattuto all’assessore Bianchi, é altrettanto vero che abbiamo fin dall'inizio dichiarato la nostra contrarietà all'ingresso di Base in Reti Ambiente. Si sta infatti delineando quello che avevamo prospettato e cioè la creazione di un carrozzone che allontana sempre più il rapporto diretto con il cittadino. Basta pensare che tra le novità c'è il fatto di dover chiamare un numero verde per ricevere informazioni, mentre prima potevamo tranquillamente interloquire con l'impiegata addetta presso il centro di raccolta delle Ravacce, tra l'altro molto gentile e disponibile. Ci teniamo quindi a precisare che il nostro non è stato un silenzio-assenso, semplicemente non siamo intervenuti in quanto l'argomento non era oggetto del consiglio comunale in questione, bensì una comunicazione avvenuta al termine della discussione dei punti all'odg".