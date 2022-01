Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: “Cimiteri nel più completo abbandono”

giovedì, 20 gennaio 2022, 16:45

“Cimiteri saturi e nel degrado, l’amministrazione non ha mantenuto le promesse”. È questo l’attacco dei consiglieri di “Un futuro per Bagni di Lucca” Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, diretto alla giunta termale.

“Pensavamo che dopo l’ultimo nostro articolo sulla condizione dei cimiteri (pubblicato qualche mese fa) fosse cambiato qualcosa, in realtà tutto è rimasto invariato – attaccano i due consiglieri. Il paventato nuovo piano cimiteriale promesso nel programma elettorale dell’attuale amministrazione non si è avverato e non è stato fatto quasi niente sui cimiteri. La situazione di molti cimiteri è a dir poco pessima e preoccupante. Non solo uno stato indecente con i muri che crollano, ma anche uno stato di saturazione di molti degli stessi. Abbiamo fatto un sopralluogo a Fornoli, in uno dei cimiteri più importanti, ma potevamo prendere qualsiasi altro cimitero: dal capoluogo al Ponte alle frazioni montane”.

2Sappiamo che a Fornoli, i posti sono finiti: quelli disponibili si possono contare sul palmo di una mano. Sappiamo che qualche giorno fa una famiglia di un defunto ha rischiato di veder seppellito il proprio caro in un cimitero limitrofo, salvo poi ricavare un posto di fortuna. Sappiamo – proseguono i consiglieri – che sul cimitero di Fornoli dovrebbe esserci un progetto di l’ampliamento, ma ci chiediamo: come mai sui cimiteri non si è fatto niente? Come mai questo progetto di ampliamento è rimasto nel cassetto? Come mai la strada di accesso laterale al cimitero è ancora sterrata nonostante le numerose cadute? Forse perché sui cimiteri i voti che si raccolgono sono pochi? Anche questo è diventato un calcolo elettorale? Perché non si è fatto un piano cimiteriale? Sullo stato di decoro dei cimiteri non si scherza, i nostri defunti meritano di essere rispettati. Noi prendiamo Fornoli come esempio, ma anche quello del capoluogo o quelli di montagna sono saturi. La prossima amministrazione, la nostra, si metterà in testa di organizzare e fare un piano cimiteriale e andare a chiedere i finanziamenti per attuare il nostro progetto di restauro complessivo”.

“Abbiamo visto, a seguito delle numerose visualizzazioni del nostro video, dei numerosi commenti pubblici e privati allo stesso, che il problema nella cittadinanza è molto sentito. Compito della nostra futura amministrazione, sarà quello di ascoltare i cittadini e fare nostre le loro istanze”.