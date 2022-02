Bagni di Lucca



Annamaria Frigo: “FdI ha lanciato il sasso, mi auguro che la coalizione si possa allargare”

martedì, 8 febbraio 2022, 08:41

di simone pierotti

In vista delle amministrative, a Bagni di Lucca c’è pieno fermento e iniziano a circolare i primi nomi sui possibili candidati alla carica di sindaco. In mezzo ai tanti nomi, alcuni quasi certi, altri ipotetici, Fratelli d’Italia ha deciso di uscire allo scoperto proponendo il proprio nome.

Così, meno di una settimana fa, è stata annunciata la candidatura di Annamaria Frigo, imprenditrice di Bagni di Lucca. Laureata in economia e commercio, da sempre si occupa di amministrazione e formazione, da dieci anni gestisce, a Lucca, un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana; Frigo è, inoltre, stata nominata presidente per la provincia di Lucca, di Impresa Donna per CNA. Dal punto di vista politico, ha fatto il suo ingresso in FdI nel 2019 e l’anno successivo è stata candidata alle elezioni regionali, riscontrando un ottimo successo personale.

Abbiamo contattato la candidata Frigo a pochi giorni dall’annuncio ufficiale. Buona sera, come è arrivata questa candidatura? “Sono in FdI da tre anni e mi sto impegnando in diverse battaglie per il territorio, nel 2020 ero candidata alla Regionali, sono di Bagni di Lucca. E’ arrivata, così, in maniera naturale, la richiesta da parte del partito, all’unanimità”.

Quindi Fratelli d’Italia avrà una sua lista? “Ad oggi siamo ai primi passi, FdI ha fatto il primo step proponendo il proprio nome, quindi seguirà uno o più incontri con tutte le forze del centro – destra del territorio, e anche le altre realtà civiche”.

Lei cosa si auspica? “Sono stata presentata da FdI e ne sono orgogliosa, ma mi piacerebbe essere la candidata dell’intero centro destra. Cercheremo un dialogo con le altre realtà. Ritengo che il frazionamento rappresenti il pericolo più grande in una competizione elettorale. Se non troviamo un accordo, anche di larghe intese, con gli altri partiti di centro destra o, comunque, liste civiche della stessa area, diventa più difficile avere possibilità di arrivare al risultato”.

Entriamo nel dettaglio della campagna elettorale, per quanto possibile. “Ripeto, è ancora troppo presto per definire obiettivi e punti programmatici. Mi sembra logico che la questione più immediata che qualsiasi candidato dovrà affrontare sia quella legata alle terme. E’ fondamentale soprattutto perché è collegata a posti di lavoro andati persi. A Bagni di Lucca è il momento di riportare occupazione, che di conseguenza porta ricchezza sul territorio. Bagni di Lucca ha bisogno di scelte coraggiose e concrete”.