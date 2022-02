Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, Andreotti (Cambiamo!): "Senza Gemignani, viene meno l'accordo. Disponibili a qualsiasi confronto"

martedì, 1 febbraio 2022, 18:39

di simone pierotti

A livello nazionale il partito “Cambiamo!” si trova in una fase transitoria: la legge elettorale in discussione prevederà sicuramente una soglia di sbarramento, pertanto le varie realtà di centro stanno lavorando per unirsi e trovare nuova linfa. In quest’ottica si inquadra l’accordo con “Coraggio Italia” anche se, ufficialmente, i lavori per l’elezione del presidente della Repubblica hanno rallentato la nascita del nuovo soggetto politico.

“Cambiamo! e Coraggio Italia sono due facce della solita medaglia – ci spiega uno dei referenti del partito Roberto Andreotti – e presto sarà tutto ufficializzato, comunque a livello locale il nostro gruppo non si ferma e lavora per il territorio, a partire dalle imminenti elezioni per il sindaco di Bagni di Lucca”.

Appunto, ci aggiorni sulla situazione…



“Come è noto, il nostro gruppo aveva dato appoggio a Gemignani come candidato a sindaco, lo stesso aveva garantito che avrebbe fatto il candidato del centro – destra. Sappiamo tutti come è andata a finire, Gemignani non si candiderà e ci sarà una lista guidata da Massimo Betti. Come gruppo e personalmente non ho niente in contrario a Betti ma nessuno ci ha mai contattato al riguardo e il nostro accordo non è più valido”.

Volete dire che non sapete se appoggiare Betti o no?



“L’accordo sottoscritto non è più valido, essendo cambiate le carte in tavola e si riparte da zero. Io sono convinto che Gemignani avrebbe avuto le possibilità per vincere, per noi era la persona giusta per fare il sindaco e secondo noi ha perso un’occasione. Con questo, dico anche che il progetto di Betti è competitivo, ma nulla vieta che altri progetti siano competitivi”.

In sostanza come vi muoverete adesso su Bagni di Lucca?



“Noi siamo disponibili a confrontarci con tutte le liste ma non possiamo stare fermi. C’è gente del nostro gruppo che ha intenzione di fare una lista e stiamo valutando di dare appoggio al candidato Paolo Bianchi che, a nostro avviso, si sta muovendo bene. Ripeto, siamo pronti a parlare con tutti ma più passa il tempo e più i giochi saranno fatti e i margini di azione limitati. Cambiamo! è in grado di presentare una lista in tutti i comuni in cui si va al voto e noi lo abbiamo dimostrato sul campo. A noi, comunque, non interessano i colori politici, a livello amministrativo conta il bene del comune e del territorio”.

Come vede la situazione politica di Bagni di Lucca in vista di queste elezioni?



“I giochi sono ancora in divenire, storicamente ci sono sempre state diverse liste e probabilmente sarà così anche stavolta. Come gruppo, direttamente o indirettamente, saremo presenti ma le scelte non possono attendere ancora molto perché c’è da lavorare sui programmi e sulle proposte per Bagni di Lucca. Ci sono problematiche da risolvere, ne cito solo alcune, terme, piscina, servizio rifiuti, strade. Questi non sono problemi della politica ma devono essere risolti da una buona amministrazione”.