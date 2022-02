Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, FdI indica Anna Maria Frigo come candidata del centro-destra

martedì, 1 febbraio 2022, 16:26

Il coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia ha individuato, in modo unanime, i nomi da presentare al tavolo degli alleati, in vista della imminente scelta delle candidature alle prossime comunali: si tratta di Claudia Bonuccelli e Anna Maria Frigo.



"Il nostro partito, guidato da Giorgia Meloni - si legge nella nota -, attualmente unica donna leader di partito nel panorama nazionale, ha scelto ancora una volta la competenza e il valore femminile".



"Capacità, esperienza politica, conoscenza del territorio - afferma il partito -: queste le caratteristiche che accomunano Bonuccelli e Frigo, che ci auguriamo diventino le candidate di tutto il centro destra per due comuni importanti della provincia di Lucca; Camaiore e Bagni di Lucca hanno bisogno di un cambio di rotta e di un concreto rilancio, dopo le ultime amministrazioni di centro sinistra, che ne hanno determinato il declino, bloccandone potenzialità e svilupp"o.



"Siamo sicuri - conclude FdI - che le nostre proposte verranno accolte con favore, sia dai nostri alleati sia dai cittadini: la competenza, la professionalità, la vicinanza al tessuto cittadino sono qualità essenziali per chi voglia candidarsi alla guida di un comune".



Il coordinamento provinciale si riunirà a breve per definire la posizione anche su Lucca e sugli altri comuni al voto nel 2022, in pieno accordo con i nostri vertici regionali e nazionali.