Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, road to... amministrative. Simonetti (Lega): "Betti? Perché no..."

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:35

di daniele venturini

Si scaldano i motori in vista delle amministrative 2022. In Valle del Serchio, riflettori puntati su Bagni di Lucca, comune amministrato dal sindaco uscente Paolo Michelini. Tanti i nomi sul tavolo: da Paolo Bianchi, ex carabiniere (oggi in pensione), presentatosi nel 2017 nella lista “Un futuro per Bagni di Lucca“ che sosteneva Claudio Gemignani (oggi capogruppo di minoranza); a Quinto Bernardi (Democrazia Cristiana), candidatosi a sindaco anche nel 2017, ma non entrato in consiglio; fino all'outsider Fiorenzo Recchia, leader de "L’Alternativa". A questi si sono aggiunti, nell'ultima settimana, altri due nomi che però, al momento, sono soltanto dei rumors: Pierfrancesco Poggi, ex sindaco di Borgo a Mozzano, e Massimo Betti, ex sindaco di Bagni di Lucca, oggi capogruppo all'opposizione con "Progetto Rinascimento").



La Gazzetta del Serchio ha intervistato il nuovo commissario della Lega Damiano Simonetti per capire il ruolo che avrà il Carroccio nelle elezioni di primavera.

Simonetti, perché la nomina di un commissario nella Mediavalle?

Sgombriamo il campo e chiariamo subito che la mia nomina di commissario viene in seguito allo stop della fase congressuale del partito fino al 31 marzo, a seguito della situazione pandemica che non permette un regolare svolgimento dei congressi di sezione. Da qui nasce il mio primario compito di coordinare il congresso della sezione Mediavalle comprendente i comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Coreglia e Barga, il tutto affidatomi dal commissario provinciale Riccardo Cavirani e naturalmente con l'avvallo politico del commissario regionale Onorevole Mario Lolini.

Solo per questo?

No, ovviamente, tra pochi mesi ci sarà l'appuntamento per le elezioni comunali di Bagni di Lucca, dove comunque i militanti della sezione dovranno essere parte interessata e protagonista delle scelte programmatiche politiche e amministrative.

Da commissario come vuole tracciare il percorso della Lega in Mediavalle?

Non sono stato incaricato di dare una impronta personale; devo amplificare, sostenere e coordinare la voce dei nostri militanti sul territorio.

Non è un compito semplice...

Se i vertici regionali e provinciali mi hanno affidato questa missione, sicuramente riconoscono la possibilità che io possa svolgere questo compito.

Un obiettivo personale gli sarà concesso?

Non so se definirlo un sogno o un obiettivo, di certo ho sempre creduto, anche per il mio trascorso impegno nel mondo del volontariato, che il sostegno dei giovani sia fondamentale soprattutto in politica; spero di riuscire a risvegliare tutta l'energia positiva di cui sono forniti e fare in modo che la loro determinazione e intelligenza siano un valore aggiunto per la politica.

La Mediavalle è amministrata dal centronistra, una riflessione?

Per anni hanno avuto la possibilità di imporre il loro modello amministrativo; il risultato è stato una lunga e continua perdita di certezze, eccellenze e sviluppo del nostro territorio. In tutti questi anni abbiamo assistito a un avvicendarsi dei soliti nomi, voltiamo pagina.

A proposito di voltare pagina, l'occasione potrebbe essere Bagni di Lucca: si vocifera che Massimo Betti possa unire tutti...

Se Betti è sinonimo di unione ben venga. In questi casi non conta il nome, ma il programma e intorno a esso la squadra. Se esistono queste condizioni, il candidato sindaco viene naturale.