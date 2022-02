Bagni di Lucca



Covid, tamponi walk-trough alla Croce Rossa

lunedì, 7 febbraio 2022, 18:35

Il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana, così come sempre fatto in questi due anni di emergenza sanitaria legata al covid 19, si è messo nuovamente a disposizione della svolgere un servizio quanto mai essenziale in questo periodo di forte ripresa dei contagi, legati anche all’arrivo della variante Omicron.



D’intesa e a supporto dell’azienda sanitaria locale Toscana Non Ovest ha istituito presso la sede CR walk-trough per l’effettuazione di tamponi rapidi covid per contribuire a dare una riposta più ampia e tempestiva alla popolazione del territorio che abbia necessità di sottoporsi a tampone. Il servizio è attivo il lunedì dalle 9 alle 12; il mercoledì dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12 ed è prenotabile sul portale regionale (https://prenoptatampone.sanita.toscana.it/#/home) La prenotazione sarà valida solo con impegnativa con il codice 8848 e 8849. Da sapere che nella prima ore e mezza verrà consentito accesso libero ai ragazzi frequentanti le scuole. Il Comitato CRI di Bagni di Lucca effettuerà il servizio di tamponi rapidi validi per il rilascio delle certificazioni, a chiunque ne faccia richiesta e prezzi calmierati.



Anche i tamponi rapidi svolti privatamente saranno effettuabili presso il walk Per prenotare questo servizio si può telefonare alla CRI di Bagni di Lucca chiamando il numero 0583805454.