Bagni di Lucca



La Dc, come la fenice, risorge dalle proprie ceneri. Bernardi: “A Bagni di Lucca saremo della partita”

sabato, 5 febbraio 2022, 09:01

di andrea pedri

Il candidato sindaco resta ancora avvolto nel mistero, ma la voglia di essere uno dei cardini della prossima legislatura è più forte che mai. La coalizione di Centro che si presenterà alle prossime elezioni comunali a Bagni di Lucca, e che vede in Quinto Bernardi, coordinatore regionale Toscana e coordinatore Nazionale Ambiente e animali dell’Unione di Centro, il suo uomo di punta, ha le idee ben chiare sulle criticità da affrontare nella cittadina, ma nasconde ancora le carte per quanto riguarda la figura che guiderà la lista.

Il discorso è ancora subordinato alle trattative tra i vari gruppi che si presenteranno alle elezioni, in un clima in cui anche la data dell’apertura dei seggi resta incerta.

Ottenere un risultato più lusinghiero di quello di cinque anni fa – e quindi un maggior peso nelle future decisioni dell’amministrazione – resta l’obiettivo primario: nel 2017, infatti, la lista di Bernardi aveva raccolto solo 52 voti, restando fuori dal consiglio comunale.

Le speranze sono però molte, come ci riferisce lo stesso Bernardi, anche in virtù di un programma che vuole puntare tutto sulla riqualificazione sociale e territoriale di Bagni di Lucca.

Quali sono i motivi che vi hanno spinto a non scegliere ancora il candidato sindaco?

Ritengo che sia prematuro parlarne oggi. Siamo ancora in trattativa con altre liste importanti che hanno già espresso la loro candidatura. Il nostro gruppo – ed in particolar modo io – saremo della partita, ma non abbiamo ancora sciolto le riserve riguardo ai ruoli o possibili candidati alla carica di sindaco. È un momento delicato, in cui c’è confusione persino a Roma a seguito dell’elezione del Presidente della Repubblica, e anche l’effettiva data delle elezioni resta incerta: potrebbe essere a maggio come a settembre.

Ha già incontrato le altre coalizioni in gara?

Nella giornata di oggi ho presenziato ad alcune trattative da cui sono uscito molto soddisfatto, e lunedì ho in programma nuovi incontri in vista di possibili alleanze. È anche per questo che la scelta di un candidato sindaco non è ancora avvenuta: i giochi non sono ancora fatti, e da qui al giorno della presentazione delle liste potrebbero cambiare molte cose. Potremmo addirittura rendere pubblico il nostro capolista nell’ultimo giorno disponibile.

Cosa si aspetta da queste elezioni dopo il risultato di cinque anni fa?

Penso che la nostra coalizione, a cui partecipano – oltre all’Unione di Centro – l’UDC, Noi per l’Italia e altri partiti del polo centrista, abbia ottime possibilità. Non mi piace fare il passo più lungo della gamba, ma la fiducia che la cittadinanza ha nei nostri confronti è aumentata. Poi è ovvio che i voti si contano il giorno dopo le elezioni, ma prevedo un maggior sostegno da parte degli elettori rispetto al 2017.

Quali sono le proposte che avete intenzione di presentare all’elettorato?

In questi mesi abbiamo stilato un programma di 12 punti che vorremmo sviluppare nell’arco dei prossimi cinque anni e che si fonda sulla riqualificazione economica della nostra splendida città unita alla conservazione del nostro patrimonio ambientale ed artistico. Per farla breve, vogliamo che Bagni di Lucca sia all’avanguardia nel decoro del territorio e dell’ambiente, nel finanziamento alla scuola e alla sanità, nella valorizzazione del turismo, della cultura e dell’arte nostrani, e soprattutto vogliamo che il comune si interessi nuovamente della tutela della famiglia, degli anziani e dei tanti giovani che sono costretti a lasciare la valle a causa dell’assenza di prospettive. Oltre a ciò, abbiamo in mentre 3/4 questioni che vorremmo attuare sin dai primi mesi di mandato

In cosa consistono questi programmi nel breve termine?

Quello che noi consideriamo prioritario è rendere nuovamente Bagni di Lucca un luogo che attiri le persone e permetta ai residenti di non dover cercare futuro altrove. Fin dal principio possiamo farlo con alcune iniziative che saranno benefiche sia per i commercianti che per le stesse casse comunali. In primis vorremmo recuperare lo stadio Delle Terme, riportandovi una scuola calcio sia maschile che femminile che potrebbe essere consorziata ad una squadra di Serie A. Un’altra azione da fare nel brevissimo termine è la cura delle piazze e dei giardini: devono essere accoglienti e rappresentare un simbolo di benessere del territorio. Il mercato settimanale e quello dell’antiquariato sono un altro punto su cui bisogna agire in fretta. Non è possibile vedere solamente 5 bancarelle con le cose più essenziali; sono necessari perlomeno 20-25 banchi affinché possa essere chiamato mercato. Il mercatino dell’antiquariato è invece un’occasione che stiamo perdendo. Ad oggi lo facciamo solamente 4 o 5 volte all’anno, quando andrebbe proposto tutte le prime domeniche del mese e non solo a Bagni di Lucca ma anche a Fornoli.

Vi sono delle azioni immediate anche nel campo dell’arte e della cultura?

L’arte e la cultura sono una parte integrante di un implemento del turismo a cui la città deve puntare. Posso solo dirle che a marzo o ad aprile vorremmo organizzare un evento sul territorio con elementi del mondo cattolico provenienti anche dalla Santa Sede, e riguardo all’arte sarebbe meraviglioso poter ospitare le mostre di artisti emergenti e non. Tutte queste attività saranno un toccasana per il comune, e potrà reinvestire continuamente le nuove entrate in progetti di riqualificazione, come ad esempio l’area verde di Villa Fiori o l’aggiunta di giochi per bambini all’interno dei giardini pubblici.

Pensa che la sua figura possa essere un catalizzatore di voti nelle prossime elezioni?

Non è una questione di personalismi. Quello che davvero conta è l’impatto sociale che tu hai sulla comunità. Sono nativo di Bagni di Lucca e da sempre ho cercato il meglio per la mia città, aiutando quando potevo e proponendo quando ne sentivo la necessità. Per farle un esempio, da due anni a questa parte ho raccolto più di 10mila mascherine – conformi agli standard di legge – destinate alle scuole ma anche agli adulti.

Quando si sente parlare di coalizioni di centro vengono subito alla mente la DC, la prima repubblica, un altro mondo. Cosa può dare di nuovo il centro nell’Italia di oggi?

Chi pensa a queste cose fa un errore madornale. L’Italia ha bisogno ora più che mai di un centro che sappia ascoltare le istanze di tutti. Negli anni 70’ e 80’ – con la DC al governo – non mancavano né il lavoro né i soldi. Oggi tutto questo è finito, e tutte quelle istituzioni che la Democrazia Cristiana aveva preservato – come la famiglia – sono in una crisi irreversibile. Possiamo ancora dare tanto e forse qualcuno se ne sta rendendo conto.

La sua coalizione sarà unicamente di centro o chiederete un appoggio al mondo di destra?

Beh, io mi presenterò con l’Unione di Centro, e il mio obiettivo è quello di portare alle elezioni una lista puramente centrista. Ciononostante, e come le ho detto prima, siamo ancora tutti in ballo e non le nascondo di aver avuto contatti anche con esponenti di partiti di destra, come ad esempio Fratelli d’Italia. Ovviamente in quel caso non si potrebbe più parlare di un centro puro, ma quello a cui davvero tendiamo è riuscire a non far vincere sempre i soliti noti. Le criticità del comune non si possono superare con la solita minestra.