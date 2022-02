Bagni di Lucca



La rassegna regionale 'Teatro Scuola' torna all'Accademico

martedì, 1 febbraio 2022, 16:35

La rassegna regionale Teatro Scuola di Bagni di Lucca non si è mai fermata nonostante la pandemia, la tradizionale manifestazione di teatro per i ragazzi si è infatti adattata al lavoro online nel 2020, è stata presente nelle scuole che hanno preso parte al progetto per tutto il 2021, e nel 2022 torna finalmente a vivere il palcoscenico.

La XXVIII edizione aprirà l'Accademico lunedì 7 febbraio alle ore 19.00 con un talk show presentato dal giornalista di Noitv Luca Galeotti sul tema del Bullismo.

Inoltre in questa occasione sarà consegnato l'attestato di partecipazione al corso di formazione svoltosi gli scorsi mesi, "Teatro a Scuola, laboratori di teatro sociale per la prevenzione del bullismo e per la promozione del benessere in classe", e tenutosi proprio a Bagni di Lucca dai docenti di teatro sociale Laura Martinelli e Alessandro J. Bianchi per gli insegnanti.

Proprio con questo evento si aprirà una settimana di appuntamenti pomeridiani e serali all'Accademico in cui saranno presentati i lavori creati dalle scuole iscritte alla Rassegna 2021-2022. Per motivi legati all'emergenza sanitaria ancora in corso, non sarà possibile rivivere i momenti collettivi tipici delle precedenti edizioni, ma saranno comunque programmati appuntamenti pomeridiani e serali aperti al pubblico nel rispettando tutte le norme in vigore.

L'amministrazione ha deciso che per questa edizione, conoscendo le difficoltà legate al perdurare dell'emergenza sanitaria, gli istituti e i gruppi teatrali che parteciperanno alla XXVIII Rassegna Teatro della Scuola non dovranno pagare l'iscrizione.

Non si esclude che si possa programmare una seconda settimana di appuntamenti per maggio 2022, così da poter rispettare la tradizione e dare un secondo spazio ai lavori dei ragazzi.

L'Accademico torna quindi ad ospitare il teatro di formazione per le giovani generazioni e ad affrontare temi di attualità. E' stato grazie alla costanza dell'Amministrazione e la competenza della Direttrice Artistica Michela Innocenti che si è resistito alle grandi difficoltà degli ultimi due anni.

É forte il desiderio di Bagni di Lucca di non abbandonare il teatro proprio nel momento del bisogno portando avanti i progetti ad esso legato, ma tutto ciò è possibile soprattutto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che da molti anni crede e sostiene proprio la Rassegna Regionale Teatro Scuola.