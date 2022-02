Bagni di Lucca



Paolo Bianchi, ex carabiniere: "Portare via voti al centrodestra? Non mi interessa. Mi candido per Bagni di Lucca"

giovedì, 3 febbraio 2022, 08:44

di daniele venturini

Si chiama Paolo Bianchi, 59 anni, ed è un ex carabiniere in pensione. Viareggino di origine, ma termale ormai da più di 40 anni, ha prestato servizio nell'Arma dal 1981 al 2017. Oggi ha deciso di mettersi al servizio della propria comunità candidandosi alla carica di sindaco a Bagni di Lucca.



La Gazzetta del Serchio lo ha voluto intervistare per conoscere il suo programma e la sua squadra.

Signor Bianchi, perché ha deciso di candidarsi a sindaco?

Questa politica fa troppe polemiche, che lascio volentieri agli altri. Da pensionato, sono a disposizione di tutti per cercare di fare qualcosa di concreto e cambiare finalmente Bagni di Lucca. Non rincorro ambizioni personali, come fa qualcun altro; se le persone credono in me, possono darmi una mano concretamente all'interno della lista o sostenermi al momento delle elezioni.

Con quale parte politica si è schierato?

Con nessuna parte politica. Ho deciso di candidarmi a sindaco alle prossime elezioni di Bagni di Lucca con una lista civica composta da persone che amano questa cittadina.

Bianchi, lei la volta precedente era candidato con la lista di centro-destra e non è stato eletto: perché non si è ripresentato con lo stesso schieramento?

L'altra volta ho avuto grosse divergenze con l'allora candidato sindaco e mi sono ripromesso di non fare più lo stesso errore.

Non pensa che può portare via voti al centro-destra?

È una cosa che non mi interessa. Io vado avanti per la mia strada, ho un solo dovere...

Si spieghi meglio...

Il mio dovere è pensare a Bagni di Lucca e ai suoi cittadini. Il resto non conta.

Quali sono le sue priorità?

Fra le priorità per lo sviluppo del territorio vi sono: il comparto termale che doveva essere il fiore all'occhiello di Bagni di Lucca e che invece da parecchio tempo era in regressione e allo stato attuale è addirittura chiuso, facendo perdere credibilità e posti di lavoro; riorganizzazione della macchina comunale perché ad oggi, per quanto vedo, il comune è distante dai cittadini, che invece dovrebbero essere parte integrante; far partire finalmente la macchina del turismo, non solo per il mordi e fuggi ma in pianta stabile, illustrando ai turisti, con personale qualificato, le bellezze del territorio di Bagni di Lucca e i servizi che andrà ad offrire nell'intento di far si che tutte le attività commerciali e ricettive possano lavorare serenamente ed in accordo fra di loro.

Bagni di Lucca ha molte frazioni montane, lei cosa pensa di fare?

La priorità è la riqualificazione delle zone montane con progetti mirati atti allo sviluppo delle stesse con la valorizzazione dei prodotti del territorio.

Quali caratteristiche devono avere le persone che formano la sua squadra?

Nei piccoli comuni più che l'aspetto partitico sono il valore delle persone che con concretezza vogliono lavorare per lo sviluppo del territorio; sarà, come detto, una lista civica, non importa se all'interno vi facciano parte persone più propense a destra o a sinistra.

Bianchi, lei - come sopra detto - si è già presentato alle elezioni comunali a Bagni di Lucca, questa volta...

Questa volta non starò a vedere per "l'ennesima volta" Bagni di Lucca sprofondare in uno stato decadente, per altri cinque anni - come è stato fino ad ora - e, per questo, scendo in campo in prima persona. Voglio vincere per cambiare Bagni di Lucca con una squadra di persone concrete. Io metterò tutto il mio impegno e sono a disposizione di tutti coloro che amano questo paese e, come me, vogliono salvarlo dall'attuale immobilismo".