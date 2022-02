Segrega la moglie in casa e la maltratta: straniero in carcere

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 3 febbraio 2022, 08:44

La Gazzetta del Serchio ha voluto intervistare il candidato alla carica di primo cittadino del comune di Bagni di Lucca Paolo Bianchi, 59 anni, ex carabiniere in pensione, per conoscere il suo programma e la sua squadra

martedì, 1 febbraio 2022, 18:39

Roberto Andreotti, referente di "Cambiamo!", partito in fase di transizione a livello nazionale, aveva dato appoggio a Claudio Gemignani come candidato a sindaco. Ora, venuto meno l'accordo, si dichiara disponibile a qualsiasi confronto

martedì, 1 febbraio 2022, 16:35

La rassegna regionale Teatro Scuola di Bagni di Lucca non si è mai fermata nonostante la pandemia, la tradizionale manifestazione di teatro per i ragazzi si è infatti adattata al lavoro online nel 2020, è stata presente nelle scuole che hanno preso parte al progetto per tutto il 2021, e...

martedì, 1 febbraio 2022, 16:26

FdI punta sulle donne: Claudia Bonuccelli e Anna Maria Frigo sono le candidate che Fratelli d'Italia indicherà agli alleati di centro destra, per le elezioni amministrative in programma nel 2022 nei comuni rispettivamente di Camaiore e Bagni di Lucca

martedì, 1 febbraio 2022, 08:39

C’è tempo fino al 10 febbraio per presentare domanda, per svolgere il servizio civile universale presso il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana. I posti disponibili sono tre

lunedì, 31 gennaio 2022, 20:35

Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative 2022. In Valle del Serchio, riflettori puntati su Bagni di Lucca. La Gazzetta del Serchio ha intervistato il nuovo commissario della Lega Damiano Simonetti per capire il ruolo che avrà il Carroccio