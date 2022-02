Bagni di Lucca



Servizio civile, tre posti alla Croce Rossa

martedì, 1 febbraio 2022, 08:39

C’è tempo fino al 10 febbraio per presentare domanda, per svolgere il servizio civile universale presso il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana. I posti disponibili sono tre.



L’obiettivo generale del progetto specifico “La CRI per l’assistenza di tutti in Toscana” quello e di contribuire al miglioramento della qualità di vita delle fasce vulnerabili residenti nella regione Toscana, potenziando in particolare i servizi di assistenza e sostegno. Nello specifico, i giovani che prenderanno parte nell’ambito di questo Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa verranno adeguatamente formati per svolgere servizio al centralino del Comitato che si occupa anche del servizio di telesoccorso, e per attività di trasporti sociali di pazienti che vengono dimessi dagli ospedali.



I giovani che vi parteciperanno si impegnano a prestare servizio per 12 mesi, 5 o 6 giorni alla settimana, per un totale di 1145 ore annue. I volontari riceveranno un rim 444,30. Al termine del servizio civile riceveranno un certificato di partecipazione.



Per partecipare alla selezione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unio un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione del non aver riportato condanne penali. Le domande di partecipazione andranno presentate entro le ore 14 La consegna della domanda dovrà avvenire esclusivamente attraverso la: piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, table domandaonline.serviziocivile.it Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.



ATTENZIONE: I cittadini italiani residenti in Italia Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spi quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Euro Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma D Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Il Comitato CRI di Bagni di Lucca rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. A tale scopo si può telefonare al numero 0583 805454; inviare una mail a: bagnidilucca@cri.it o consultare il sito del Comitato di Bagni di Lucca (www.cribagnidilucca.it)