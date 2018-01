Barga



Baccelli e Marcucci: “Andremo in ogni comune dei collegi dove siamo candidati, perché il fulcro dell'attività politica è il rapporto con i cittadini”

lunedì, 29 gennaio 2018, 18:49

di barbara ghiselli

“Siamo stati scelti come candidati dopo un percorso breve ma intenso in maniera condivisa e unitaria dal Pd di Lucca e da quello della Versilia e questo non può che renderci orgogliosi”.

Con queste parole Stefano Baccelli, candidato nel collegio uninomale alla Camera, ha esordito alla conferenza stampa dove è stata ufficializzata la sua candidatura e quella di Andrea Marcucci per il collegio uninominale al Senato, alle elezioni del 4 marzo.

Baccelli ha spiegato che la scelta sui loro nomi come candidati è stata dettata dalla grande esperienza, autorevolezza, credibilità, competenza e conoscenza del territorio.

“Sono contento di far parte di una squadra, quella del Pd – ha fatto presente Baccelli – che rappresenta sicuramente un centrosinistra laico e che ha avuto modo di dimostrare di avere una strategia di sviluppo sostenibile oltre a quella amministrativa”.

Baccelli ha ricordato che sono tante le cose di “sinistra” che sono riusciti a fare con la loro politica e di cui il territorio ha beneficiato, basti pensare ai lavori fatti per i ponti come quello di Rivangaio e Lera, a quelli sulle strade e a quelli sulla ferrovia.

“Abbiamo quindi intenzione di continuare su questa linea – ha fatto presente Baccelli – e tra i tanti e vari progetti ci sono gli assi viari e il raddoppio della linea ferroviaria Lucca – Pistoia”.

Baccelli ha continuato a elencare le cose portate a termine con soddisfazione grazie al loro interessamento, tra cui si annoverano vari interventi di edilizia scolastica (una sede per il liceo musicale e il corridoio multicolore al liceo scientifico Vallisneri che ha preso il posto della Transiberiana) e la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico degli argini del fiume.

“Ringrazio il partito per avermi scelto – ha dichiarato Marcucci - come candidato al collegio uninomale al Senato, scelta motivata dalla conoscenza del territorio, dei suoi problemi e anche dall'aver dimostrato di saperne cogliere le opportunità . Grazie al Pd l'economia del Paese è ripartita e grazie alla sinergia con le regioni, è stato possibile effettuare interventi utili alla comunità”.

Marcucci ha evidenziato anche il fatto che durante questa legislatura il Pd si è battuto per i diritti: basti pensare alle unioni civili e al provvedimento di fine vita e ancora non è terminato il loro impegno con in diritti di cittadinanza.

“Mi emoziono sempre – ha affermato Marcucci – quando si investe nella cultura rendendo le scuole ambiente dignitosi e adatti per chi ci lavora e per gli alunni e il mio impegno in questo senso è e sarà ai massimi livelli. Altro momento emozionante è stato quando sono andato a Sant'Anna di Stazzema per la commemorazione della strage, penso che riflettere su quell'evento sarebbe utile a molti per capire da dove partano gli ideali e i valori del centrosinistra”.

Sia Marcucci che Baccelli hanno espresso la volontà e l'impegno, in questo periodo pre – elettorale, a visitare i comuni dei propri collegi per poter meglio comprendere le esigenze dei territori e dei cittadini. “Il rapporto con i cittadini deve essere infatti il fulcro dell'attività politica” dichiarano i due candidati.

Alla conferenza è stato anche ricordato che nel listino proporzionale alla Camera ci sarà l'ex sindaco dem di Forte dei Marmi, Umberto Buratti.

Presenti alla conferenza molti esponenti locali del partito tra cui Mario Puppa, segretario territoriale Pd di Lucca, Patrizio Andreuccetti, ex segretario territoriale del Partito democratico di Lucca e sindaco di Borgo a Mozzano, Enzo Giuntoli, consigliere comunale Lucca, la consigliera comunale Silvia del Greco, il consigliere comunale Lucio Pagliaro e l'assessore alle attività produttive del comune di Lucca, Valentina Mercanti.