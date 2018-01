Barga



Beccati con la droga in casa, due giovani in arresto

venerdì, 5 gennaio 2018, 13:58

Arrestati nella tarda mattinata di ieri (giovedì 4 gennaio), a Barga, due ragazzi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio a seguito di una perquisizione presso la loro abitazione. Si tratta di di B.C., una ragazza di 19 anni di Fornaci di Barga, studentessa, e di E.M., un ragazzo di 21 anni marocchino (ma residente anch’esso a Fornaci), disoccupato.



L’operazione ha visto protagonisti i militari della locale stazione, coadiuvati da quelli delle stazioni di Borgo a Mozzano e di Fornaci di Barga, a conclusione proprio di un’attività investigativa mirata ad infrenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.



Presso l’abitazione della ragazza, nella stanza da letto, è stato trovato un “beauty case” al cui interno erano nascosti 53 grammi di hashish, una bilancina di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi, un coltello da cucina usato per tagliare la droga e la somma in denaro contante di 1.480 euro, in banconote vario taglio, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.



Quanto rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro penale e i due ragazzi tratti in arresto in flagranza di reato.



Su disposizione del sostituto procuratore, p.m. di turno, gli indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso la loro abitazione in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale rito direttissimo fissata per stamattina.



A seguito dell’udienza, l’arresto dei due ragazzi è stato infine convalidato e sono stati richiesti i termini a difesa. La data dell’udienza del dibattimento è stata fissata per il 9 febbraio. Nel frattempo, il giudice ha disposto per i due imputati l’obbligo giornaliero di presentazione alla p.g. della stazione dei carabinieri di Fornaci di Barga.