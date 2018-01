Capodanno al Ciocco, edizione da record

Altri articoli in Barga

venerdì, 5 gennaio 2018, 11:17

Una decisione che divide, anche se non troppo, il Paese quella del governo di bandire completamente i sacchetti non biodegradabili nei reparti d'ortofrutta dei supermercati in favore di buste completamente ecologiche. Questa iniziativa ha scosso anche la piccola realtà di Barga

venerdì, 5 gennaio 2018, 11:12

Mercoledì sera si è tenuto un incontro aperto al pubblico presso i locali ex scuola elementare in piazza IV novembre a Fornaci di Barga avente lo scopo di definire un programma di iniziative ben preciso per l’anno appena iniziato

martedì, 2 gennaio 2018, 18:03

Anche a Barga c’è stata una riduzione nel numero di parti: alla fine del 2017 sono stati 266, un dato comunque in linea con la tendenza nazionale e con le peculiarità del punto nascita

venerdì, 29 dicembre 2017, 19:44

Il consigliere di minoranza del comune di Barga, Luca Mastronaldi, torna sull'ipotesi "pirogassificatore" alla Kme rimarcando il silenzio di molti sindaci della zona ed invitando l'azienda a presentare, quanto prima, il progetto

venerdì, 29 dicembre 2017, 18:28

Nemmeno il tempo di sciogliere le Camere e la campagna elettorale anche in Valle del Serchio e Garfagnana è già cominciata. Qual è il più grande rammarico di questa legislatura, la numero 17? Non essere riuscita ad approvare lo Ius soli e lo Ius culturae

venerdì, 29 dicembre 2017, 16:10

Il Pd di Barga esprime soddisfazione per la soluzione alle gravi problematiche del trasporto pubblico locale su gomma che in questi ultimi anni sono divenute insostenibili anche nel nostro territorio