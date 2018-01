Conferenza su Sophie Scholl per la Settimana della Memoria

Altri articoli in Barga

martedì, 23 gennaio 2018, 23:01

Anche il Comitato per l'attuazione della Costituzione – Valle del Serchio decide di intervenire sull'ipotesi "pirogassificatore" dell'azienda Kme di Fornaci di Barga dichiarandosi dalla parte della difesa della salute dei cittadini

martedì, 23 gennaio 2018, 17:25

Dopo la richiesta del coordinamento sindacale Fiom-Fim-Uilm di Kme circa la convocazione di un incontro al ministero dello sviluppo economico per esaminare le prospettive del gruppo ed i nuovi progetti, l'azienda Kme interviene per esprimere pubblicamente la propria contrarietà

martedì, 23 gennaio 2018, 15:59

Elisa Montemagni e Simone Simonini, rispettivamente consigliere regionale e segretario Mediavalle-Garfagnana della Lega Nord, interviene sulla questione Kme sollecitando la regione ad appoggiare quanto richiesto dal coordinamento sindacale nazionale

martedì, 23 gennaio 2018, 08:54

Sabato 27 gennaio alle ore 11,15 in occasione della commemorazione della “Giornata della Memoria” l’Amministrazione comunale di Barga, in collaborazione con l’Istituto scolastico superiore, la sezione di Barga dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) “Mrakic – Marroni” e Tralerighe organizza un incontro con la signora Vaifra “Lilli” Pesaro

martedì, 23 gennaio 2018, 00:37

Sala piena e posti in piedi per l'incontro pubblico organizzato dal gruppo "La Libellula" al cinema Puccini per discutere, alla presenza degli esperti, dell'ipotesi di realizzare un pirogassificatore a Fornaci di Barga come paventato dall'azienda Kme per ridurre i costi energetici ed aumentare la competitività sul mercato

lunedì, 22 gennaio 2018, 16:59

Il comitato Asbuc di Barga ha pubblicato il bando di gara per la concessione, e relativa gestione, del rifugio Santi in località Vetricia da qui ai prossimi sei anni. L'obiettivo è riqualificare la proprietà nonché garantire un qualificato servizio turistico ricettivo