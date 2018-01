Barga : fornaci di barga



Da Karisma, i saldi continuano… dal 30 al 70 per cento

giovedì, 25 gennaio 2018, 16:05

Ormai si è giunti alla fine di gennaio, ma l’inverno è sempre lungo e serve ancora un abbigliamento caldo e confortevole. Magari di qualità, moderno e Made in Italy. Per ogni necessità, Karisma a Fornaci di Barga può soddisfare ancora tutte le esigenze.



Non tutte le taglie sono a disposizione, ovviamente, ma qualche bel capo potrebbe essere proprio della misura cercata. Da Karisma abbigliamento in Via della Repubblica si trovano infatti anche taglie “curvy” oltre la 46.

Nel caso di una cerimonia importante, poi, da Karisma si potrà scegliere su un ampio assortimento di capi mai banali e soprattutto, in molti casi, riportabili. Le marche presenti fanno parte di una scelta che guarda alla qualità e anche al prezzo.

Per vedere cosa propone Karisma, a Fornaci in via della Repubblica 165, è possibile la pagina Facebook “Karisma abbigliamento” oppure il profilo “Karisma Fornaci”. Diventa “amico”, commenta e vivi con Karisma la prossima stagione primavera-estate.