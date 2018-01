Barga



Elezioni, Bonini: “Priorità ai disoccupati per la nomina a scrutatori”

giovedì, 25 gennaio 2018, 17:26

Il sindaco di Barga Marco Bonini, in vista delle prossime votazioni, ha deciso di dare priorità nella nomina di scrutatore ai seggi elettorali a coloro che versano in una condizione di disoccupazione.



“Abbiamo ritenuto – spiega Bonini – di dover invitare gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale a segnalare all’amministrazione comunale la condizione di disoccupazione in modo tale che la commissione elettorale comunale possa attribuire una priorità nella nomina di scrutatore ai seggi elettorali. Un indirizzo condiviso che ci è parso doveroso adottare”.

Nel dettaglio, si tratta di autocertificare lo stato di disoccupazione così come definito ai sensi dell’art. 19 comma 1 del decreto legislativo n.150 del 24/09/2015 recepito dal decreto giunta Regione Toscana n.117 del 23/02/2016 (Indicazioni operative per la gestione dello stato di disoccupazione) e specificato dalle indicazioni fornite dal ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n.34 del 23/12/2015.

Pertanto i soggetti interessati, già iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, entro le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2018 potranno presentare autocertificazione al fine della possibile attribuzione di priorità nella nomina a scrutatore. Questa autocertificazione può essere redatta secondo il modello disponibile presso l’ufficio elettorale comunale e pubblicato sul sito internet del comune, e presentata con le modalità previste dal decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale in orario 9-13 dal lunedì al sabato (telefono 0583724773/0583724776).