Barga



Elezioni: parte la raccolta firme della lista PalP

venerdì, 19 gennaio 2018, 16:34

Sta entrando nel vivo l’attività di raccolta firme per sottoscrivere la presentazione della lista di Potere al Popolo alle prossime elezioni politiche.

Sono cinque i candidati lucchesi inseriti nelle liste della nuova formazione politica di sinistra alternativa, anticapitalista ed antiliberista: Luna Caddeo per l’uninominale della Camera, Francesco Corrotti per l’uninominale al Senato, Fabrizio Bianchi per il plurinominale Senato, infine Nicoletta Gini e Gianluca Venturini per il plurinominale Camera.

Nei prossimi giorni verranno organizzati diversi tavoli per la raccolta delle firme; inoltre i moduli saranno sottoscrivibili presso le sedi dei principali comuni.

Sabato 20 gennaio, nel corso della mattinata, sarà organizzato un primo tavolo di raccolta a Barga nello spazio del mercato settimanale.

Domenica 21 gennaio, nel pomeriggio dalle 15 alle 16, sarà possibile firmare per le liste di Potere al Popolo a Migliano di Fosciandora, all’interno dello spazio Ciaf.