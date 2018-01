Barga : fornaci di barga



Fiom: "Su Kme incontro al ministero necessario"

mercoledì, 24 gennaio 2018, 17:11

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom del gruppo Kme, ritiene necessario un incontro col ministero sulla questione Kme e critica l’azienda per aver negato la crisi e per aver affermato che non si presenterà ad un eventuale tavolo ministeriale.



“Riteniamo necessario – esordisce Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom del gruppo Kme - che il ministro Calenda, a seguito della richiesta di incontro delle organizzazioni sindacali, ci convochi in tempi brevi”.



“Kme – spiega infatti - fa parte delle industrie storiche del nostro paese e da molti anni è accompagnata da una pesante crisi che abbiamo gestito con molteplici accordi sindacali volti alla salvaguardia degli impianti, dell’occupazione e provando a mantenere gli investimenti”.



“Ormai sono molti anni però – incalza - che vengono utilizzati ammortizzatori sociali e dall’autunno verranno meno. Purtroppo non notiamo una ripresa che possa lasciar intravedere una condizione che garantisca un rilancio e l’integrità del gruppo in Italia. L’azienda, negando la crisi, nega la realtà visto che sono anni che ci confrontiamo sulla gestione degli esuberi”.



“L’azienda – prosegue - sta presentando da tempo progetti anche al fine di risparmiare sui costi energetici, ma riteniamo che il gruppo necessiti di un piano industriale complessivo e debba risentire dell’attenzione anche da parte dello stesso governo, con tanto di supporto di ulteriori ammortizzatori sociali, al fine di garantire in Italia una prospettiva certa e comprendere le missioni produttive future”.



“Crediamo – conclude Braccini - che l’azienda sbagli ad affermare che non si presenterá ad un eventuale tavolo ministeriale, anche perché riteniamo che siano maturi i tempi per capire le reali prospettive”.