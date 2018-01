Barga : fornaci di barga



Il Cipaf interviene sul pirogassificatore: “Kme valuti altre ipotesi di produzione energetica”

domenica, 28 gennaio 2018, 21:42

di loreno bertolacci

Il Cipaf di Fornaci di Barga ha sempre rappresentato un punto importante nella promozione della cittadina e la difesa della categoria dei commercianti, vero baluardo produttivo della zona. Fornaci di Barga difatti è senza dubbio il centro commerciale più importante della Valle del Serchio e proprio per questo anche la problematica relativa alla realizzazione di un impianto di pirogassificazione avrebbe implicazioni e ricadute per tutta la valle, anche da un punto di vista commerciale.



“L’associazione dei commercianti, artigiani, professionisti di Fornaci di Barga - sostiene il presidente Giuseppe Santi -, al fine di evitare strumentalizzazioni di sorta, ci tiene a sottolineare che sta con gli operai della Kme e sta anche con “La Libellula” avendo a cuore le questioni ambientali e della salute dei cittadini della Valle del Serchio".



"Non si può prescindere - continua - né dal lavoro, né tanto meno dalla salute. Non possiamo non essere con gli operai della Kme contro rischi licenziamenti, ma non possiamo neppure non condividere le motivazioni de “La Libellula” che vanno contro lo scempio ambientale che porterebbe solo peggioramento della salute dei cittadini residenti e di chi arriva al centro commerciale di Fornaci".



"Ben venga – prosegue il presidente del Cipaf - l’istallazione a breve di una centralina di monitoraggio da parte dell’Arpat della qualità dell’aria a Fornaci che permetta di avere dati più precisi. Ma è un nostro imperativo chiedere alla Kme di vagliare altre ipotesi di produzione energetica non chiudendosi a poche soluzioni, anche alla luce degli incentivi riservati alle aziende energivore, stabilite dal recente decreto del ministero dello sviluppo economico del ventuno dicembre 2017.”

Santi ha quindi parlato della proposta, avanzata dal consigliere comunale Luca Mastronaldi, di indire un referendum popolare sul pirogassificatore: "Sono contrario a qualsiasi forma di inceneritore - dichiara - e ribadisco che questa è la mia personale idea; se poi non ci dovessero essere alternative energetiche a tale proposta di realizzazione, si renderebbe senz’altro indispensabile ed auspicabile una consultazione popolare referendaria, trattandosi appunto di un problema che riguarda la salute di un’intera Valle.”

Il commercio, l’occupazione e l’energia, questi sono i temi che dovranno essere trattati in futuro, cercando di trovare una giusta sintesi che tenga però nel debito conto un fattore di primaria importanza che è la salute dei cittadini della Valle del Serchio, senza la quale ogni commercio piuttosto che ogni posto di lavoro diventa perfettamente inutile.