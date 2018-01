Barga : fornaci di barga



Il Cipaf prende posizione: "Pirogassificatore, stiamo con gli operai Kme e con La Libellula"

lunedì, 15 gennaio 2018, 16:30

Il Cipaf Cnn di Fornaci di Barga, la locale associazione dei commercianti, artigiani, professionisti, si schiera a fianco degli operai della Kme e del gruppo per l'ambiente "La Libellula" nella battaglia per la difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini.



"Onde evitare strumentalizzazioni di sorta - chiarisce il Cipaf - ci teniamo a sottolineare che la nostra associazione sta con gli operai della Kme e con la Libellula, ed ha a cuore le questioni ambientali e della salute dei cittadini della Valle del Serchio".



"Non possiamo prescindere - spiega - né dal lavoro né dalla salute, non possiamo non essere con gli operai della Kme per il rischio licenziamento, ma non possiamo neanche non stare con le motivazioni della Libellula contro uno scempio ambientale che potrebbe solo portare ad un peggioramento della salute dei cittadini".



"Finalmente - aggiunge - a breve verrà istallata da Arpart una centralina di monitoraggio dell’aria a Fornaci di Barga, e questo permetterà, agli enti preposti, ma anche ai singoli cittadini, di avere i dati dello status quo, che potranno anche essere parametrati ai dati relativi alle emissioni disponibili fino al 2013, fin quando ha funzionato il forno Asarco, funzionante a gas, con emissioni di conseguenza più elevate delle attuali, in quando oltre alle emissioni di fonderia vi erano le emissioni di combustione del gas. Questo permetterà, poi, di confrontarli, se il progetto verrà presentato, ai valori ipotetici di combustione dovuti al pirogassificatore".



"Ma, ed è un nostro imperativo, - conclude il Cipaf - chiediamo alla Kme di vagliare anche altre ipotesi di produzione energetica, e non chiudersi ad altre soluzioni, anche alla luce degli incentivi riservati alle aziende energivore, stabilite dal decreto del ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017".