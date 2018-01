Barga



Il rifugio Santi cerca un nuovo gestore

lunedì, 22 gennaio 2018, 16:59

di andrea cosimini

A.A.A. cercasi nuovo gestore per il rifugio Santi. Con la scadenza della vecchia concessione, infatti, per il comitato Asbuc di Barga (la onlus che sul territorio si occupa dell’amministrazione separata dei beni di uso civico) si è manifestata l’urgenza di trovare un nuovo soggetto che possa occuparsi, da qui ai prossimi sei anni, di salvaguardare questo importante presidio turistico, garantendo, e possibilmente migliorando, il suo servizio per i frequentatori della montagna.



Durante una delle ultime riunioni del rinnovato comitato (insediatosi ufficialmente solo nei primi mesi di novembre), infatti, il presidente Francesco Feniello, conosciuto in zona per il suo passato da comandante dei carabinieri presso la stazione di Coreglia nonché per il suo precedente mandato da maresciallo a Barga (e da poco in congedo), assieme agli altri membri del direttivo (da Mario Bonuccelli a Marco Guidi, fino ad Anna Peretti e Venanzio Togneri), ha deliberato il bando di gara per la concessione e la relativa gestione di questo splendido fabbricato situato in località Vetricia nel comune di Barga.



“L’obiettivo – ha spiegato la stessa Asbuc nel bando di gara - è quello di affidare in concessione il rifugio per riqualificare la proprietà e la zona montana su cui insiste, nonché garantire un qualificato servizio turistico ricettivo nei periodi stagionali di maggior affluenza turistica ed un servizio di assistenza ai frequentatori della montagna in condizioni impervie”.



La gara è aperta e parte da una base annua di concessione di 3 mila 600 euro oltre Iva. Mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa, i partecipanti al bando potranno, come detto, aggiudicarsi la concessione e la gestione del rifugio per i prossimi sei anni, escludendo però, da bando di gara, qualsiasi possibilità di sub-concessione o sub-gestione.



Il rifugio è articolato su due piani, piano terra e primo piano, ed ha in dotazione alcuni arredi e attrezzature (specificate nello stesso bando). E’ un fabbricato raggiungibile tramite strada comunale non collaudata per gli ultimi 3,5 chilometri ed è provvisto di corrente, linea telefonica ed acqua. Un rifugio che, come da sua vocazione, viene concesso per il solo ed esclusivo uso commerciale, nello specifico, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l’ospitalità e il soggiorno in regime di “rifugio alpino”. Tassativamente escluso, quindi, qualsiasi altro tipo di utilizzo.



Ovviamente, come si legge anche nel bando di gara, trattandosi di una struttura finalizzata alla fruizione del pubblico, il concessionario dovrà impegnarsi a fornire almeno due garanzie: la prima è l’apertura, in modo continuativo, dal 1 aprile al 31 ottobre; la seconda è l’apertura nel week-end e nei giorni festivi e prefestivi tutto l’anno.



Per chi fosse interessato a prendere il gestione il rifugio, inoltre, sono previsti tutta una serie di obblighi che vanno dalla spesa per la stessa gestione e per la manutenzione ordinaria, all’acquisto di ulteriori arredi e attrezzature ritenute idonee, fino all’impegno di tenere in buono stato di conservazione gli arredi e le attrezzature prese in concessione.



Per chi fosse interessato a presentare istanza, è possibile spedire un plico raccomandato del servizio postale alla sede Asbuc di Barga onlus, situata in via del Giardino n.49/A, 55051 Barga (Lu) entro il 28 febbraio. La busta dovrà portare la scritta “Offerta concessione rifugio Santi” e dovrà pervenire chiusa con l’apposizione di sigilli sui lembi di apertura. All’interno del plico dovranno esserci: istanza di partecipazione, busta chiusa con l’offerta economica a rialzo sulla base annuale di 3 mila 600 euro oltre Iva, apposito progetto di utilizzazione e valorizzazione del fabbricato, e documento di riconoscimento del soggetto che avanza l’istanza.



Per maggiori informazioni sul bando è possibile rivolgersi direttamente alla Asbuc di Barga.