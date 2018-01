Kme, il coordinamento sindacale chiede un incontro al ministero

Altri articoli in Barga

martedì, 23 gennaio 2018, 00:37

Sala piena e posti in piedi per l'incontro pubblico organizzato dal gruppo "La Libellula" al cinema Puccini per discutere, alla presenza degli esperti, dell'ipotesi di realizzare un pirogassificatore a Fornaci di Barga come paventato dall'azienda Kme per ridurre i costi energetici ed aumentare la competitività sul mercato

lunedì, 22 gennaio 2018, 16:59

Il comitato Asbuc di Barga ha pubblicato il bando di gara per la concessione, e relativa gestione, del rifugio Santi in località Vetricia da qui ai prossimi sei anni. L'obiettivo è riqualificare la proprietà nonché garantire un qualificato servizio turistico ricettivo

lunedì, 22 gennaio 2018, 02:05

Ha vinto, a novembre, il premio 'Pizza Gourmet' quella, in sostanza, più creativa e lui, effettivamente, di idee in materia di pizze ne ha avute diverse. All'anagrafe fa Andrea Pierantoni, è nato a Barga e vive a Fornaci e lavora, soprattutto, al Tre Castelli di Colle Aginaia di Silvano Castelli

domenica, 21 gennaio 2018, 22:02

Dopo le polemiche degli ultimi mesi, riguardanti il piano di rilancio dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga, soprattutto in merito all'ipotesi "pirogassificatore", è l'azienda stessa ad intervenire nel dibattito

sabato, 20 gennaio 2018, 17:25

Dopo l'intervento del comitato La Libellula in cui si legge che la Uil avrebbe aderito al progetto del pirogassificatore senza dare motivazioni, il sindacato ritiene che di motivazioni ne ha date più di una ma, nello specifico, si è attenuto strettamente alla materia che più gli compete

venerdì, 19 gennaio 2018, 18:23

Anche a Barga, come nelle principali città italiane, sarà sede di incontri nei quali i notai saranno a disposizione dei cittadini per fornire un’informazione chiara e esaustiva sul “testamento”. In occasione della Settimana dei Lasciti e dei 50 anni dell’Associazione verrà presentata la nuova campagna AISM sui lasciti testamentari