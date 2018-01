Barga : fornaci di barga



Kme, Mastronaldi chiede un referendum consultivo sul pirogassificatore

mercoledì, 24 gennaio 2018, 18:29

Un referendum consultivo per far esprimere direttamente al cittadinanza della Valle sull'ipotesi di realizzare un "pirogassificatore" a Fornaci di Barga come paventato dall'azienda Kme. Questa la richiesta del consigliere comunale di minoranza di Barga, Luca Mastronaldi, dopo l'incontro organizzato dal gruppo per l'ambiente "La Libellula" al cinema Puccini.



Mastronaldi, nella sua funzione di consigliere comunale, era tra i presenti all'incontro che ha registrato la presenza, oltre che degli organizzatori, di varie autorità, sindaci, rappresentanti delle forze sindacali, cittadini e della stessa azienda, rappresentata per l'occasione dall'amministratore delegato di Kme Claudio Pinassi.



"Dopo l'incontro e dopo un'attenta riflessione - ha spiegato Mastronaldi - sono giunto alla conclusione che sia indispensabile dar modo alla popolazione della Mediavalle e Garfagnana di poter esprimere, a mezzo referendum consultivo, la propria posizione sul progetto "pirogassificatore". Il tutto unendo il referendum alle elezioni politiche del 4 marzo".



"Perché questo avvenga - ha incalzato il consigliere - è necessario che l'azienda illustri, in maniera chiara ed inequivocabile, il progetto, o quantomeno la bozza di esso, entro i primi giorni di febbraio. Sarebbe - ha concluso - una dimostrazione di alta democrazia far esprimere i cittadini della Valle in un senso o nell'altro".