Barga



La "Iena" Marco Berry al Differenti di Barga

martedì, 9 gennaio 2018, 14:04

Arriva a Barga Mindshock – Nessuna scelta è libera, il One Man Show di Marco Berry, in scena al Teatro dei Differenti sabato prossimo, 13 gennaio. Prosegue la stagione di prosa del teatro barghigiano con un appuntamento inusuale per il Differenti. Mindshock è infatti un viaggio alla scoperta dei meccanismi della psiche e della possibilità di influenzare i comportamenti, i gusti e perfino i pensieri attraverso le strategie e le tecniche della comunicazione: uno spettacolo divertente e coinvolgente in cui il pubblico può sperimentare direttamente "dal vivo" gli effetti dei messaggi subliminali e della PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e verificare come sia facile lasciarsi condizionare, se non manipolare, dalle campagne pubblicitarie, dagli slogan e dalle suggestioni dei "consigli per gli acquisti" che creano bisogni e desideri.

«Dopo oltre dieci anni di studi e ricerche» ha raccontato in più occasioni Marco Berry «con l'aiuto di un'equipe di psicologi, neuropsichiatri, formatori e esperti di comunicazione, ho messo a punto Mindshock, che è la spettacolarizzazione di tutte le tecniche, i sistemi e le armi utilizzate dai pubblicitari, dai grandi venditori, dalle sette religiose, dai politici e dalle grandi multinazionali per condizionare una scelta».

Attraverso una serie di esperimenti, in cui il pubblico è sempre coinvolto, sia dalla platea che sul palco, Marco Berry dimostra come sia possibile ottenere dei risultati incredibili utilizzando tutte le armi della comunicazione. Ogni più piccola e segreta debolezza è utilizzata durante questa performance per influenzare e manipolare la mente e il comportamento di chi assiste.

Questo spettacolo ha bisogno di persone che si meraviglino davanti ai meccanismi della mente.

Info e prevendita: Ufficio Cultura del Comune di Barga (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e anche dalle 15 alle 17 il martedì e giovedì) allo 0583724791; @ cultura@comunedibarga.it e su Facebook Teatro dei Differenti

Biglietti da 13 a 20 €