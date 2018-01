Barga : fornaci di barga



La Libellula… si posa al Bugno risvegliando le coscienze sul pirogassificatore

lunedì, 15 gennaio 2018, 09:03

di loreno bertolacci

Giocando un po’ con le parole si può scrivere proprio questo: la Libellula al ristorante il Bugno ha risvegliato tante coscienze di quelle api operaie e non che in realtà sono gli abitanti della valle del Serchio che non vogliono il pirogassificatore. L’appuntamento conviviale tanto atteso aveva il preciso scopo di condividere una serata insieme oltre che raccogliere offerte per finanziare la campagna di sensibilizzazione contro la realizzazione di un pirogassificatore a Fornaci di Barga.



E’ stato un successo in termini di pubblico presente alla cena, ben cento persone. Per non parlare dei presenti al ristorante e di quelli che si sono uniti in tarda serata. Un successo quindi che premia il lavoro fin qui svolto in attesa del prossimo incontro programmato per il giorno ventidue alle ore 21: 15 presso il cinema Puccini di Fornaci di Barga dove saranno presenti esperti in materia di pirogassificazione come il prof. Annibale Biggeri, il prof. Paul Connet e Rossano Ercolini.



Tra le gustose portate del ristorante Il Bugno si è sviluppato un dibattito ed un piacevole scambio di opinioni tra i presenti che hanno apprezzato il lavoro fino a qui svolto dal movimento “La Libellula” , un gruppo di persone che in poco tempo sono riuscite a sensibilizzare l’opinione pubblica di una valle. Nel mezzo della serata c’è stato un importante intervento di un componente del movimento Francesco Bertoncini.



Entrando un po’ di più nello specifico Francesco ha illustrato chiaramente i motivi del no a tale intervento, motivi che riguardano la salute di chi abita la valle oltre che di chi lavora nello stabilimento. Senza entrare troppo in inutili dettagli ha spiegato chiaramente gli aspetti nocivi a livello ambientale che avrebbe un tale impianto, citando esperienze passate derivate appunto dalle caratteristiche orografiche della valle del Serchio ed i fenomeni frequenti di inversione termica che portano al ristagno dell’aria, un fenomeno non idoneo per un impianto del genere che ha bisogno di aree ventilate per disperdere le emissioni. Ha parlato poi delle misurazioni effettuate nelle nostre zone dove a più riprese sono emersi dati sconfortanti in merito all’inquinamento atmosferico, di gran lunga superiore ad altre realtà toscane.



Continuando nella sua trattazione siamo arrivati agli studi epidemiologici sulla popolazione, dal momento che i numeri parlerebbero di maggiori incidenze di malattie da inquinamento nella nostra valle rispetto ad altre realtà nazionali. Insomma, tra diossine e polveri sottili la “valle del bello e del buono” dovrebbe fare i conti e districarsi con questa nuova realtà, ben sapendo che la filiera dei prodotti tipici locali ed il turismo non ne gioverebbero di certo. Anche per questo motivo il “no al pirogassificatore” secondo molti presenti, risulta ancora di più giustificabile, coniugandolo naturalmente con l’aspetto occupazionale del territorio, sempre di grande importanza per la collettività della Valle del Serchio, che non dovrà essere però un ricatto occupazionale da parte dell’azienda KME. L’incontro conviviale è continuato fino a tarda serata evidenziando anche da parte degli organizzatori una nuova presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale, con la quale hanno avuto un incontro in data undici gennaio 2018.



Alla presenza del sindaco oltre ad alcuni amministratori ed un responsabile del settore urbanistico, si è fatto il punto della situazione, illustrando e discutendo alcune precise richieste del comitato. Dette richieste sono state rivolte al comune di Barga oltre che all’unione dei comuni della valle del Serchio e riguardano l’istallazione di una centralina per l’analisi della qualità dell’aria oltre che uno studio epidemiologico. E’ da evidenziare la posizione del sindaco di Barga che ha finalmente garantito ed assicurato che attenderà tutti i risultati di tali analisi, anche se richiederanno del tempo, prima di prendere qualsiasi decisione ed il comune non consentirà l’avvio, o per usare le parole del sindaco, “sospenderà ogni attività riferibile al tema trattato, cioè di incenerimento o pirocombustione di rifiuti per tutto il tempo necessario ad acquisire dette informazioni”.



Il nuovo incontro quindi con “La Libellula” sarà quello del ventidue di gennaio con gli esperti, nel frattempo un grande lavoro di raccolta di firme, che sono già svariate centinaia oltre a tutti i simpatizzanti sul web che sono quasi mille. Tanta strada c’è ancora da fare sostengono gli organizzatori, ma se il buon giorno si vede dal mattino ci sembra proprio che le cose stiano marciando a gonfie vele con la risposta popolare tanto attesa che pare proprio ci sia stata su larga scala. Gli organizzatori della serata hanno ricevuto anche tanti post di apprezzamento per il lavoro svolto fino ad ora, post che auspicano di dare una forma ed una casa a “La Libellula” con la costituzione di una associazione con statuto e regolamento. “La Libellula” cita in particolare un post, “deve addirittura essere tutelata come patrimonio di questa comunità, affinché ognuno possa dare il proprio contributo in un contesto di piena trasparenza ed all’interno di poche ma certe regole democratiche. Il tutto al fine di perseguire l’obiettivo prioritario, ovvero l’appartenenza identitaria alla stessa comunità ed allo stesso territorio: la valle del Serchio”. Il prossimo appuntamento del ventidue gennaio alle ore 21:15 si preannuncia altrettanto interessante, trattandosi di un incontro con esperti della materia che spiegheranno scientificamente le ragioni del “no al pirogassificatore”.

A richiesta del movimento “La Libellula” alleghiamo copia del documento condiviso con l’amministrazione comunale di Barga riguardante l’incontro dell’undici di gennaio 2018 e la locandina del prossimo incontro del ventidue gennaio.