La Libellula, tante iniziative sotto l’albero per dire “no” al pirogassifficatore

venerdì, 5 gennaio 2018, 11:12

di loreno bertolacci

Come promesso dagli organizzatori dell’incontro di Gallicano alla fine dell’anno appena passato, fino dai primi giorni del nuovo anno sarebbe continuata l’iniziativa de “La Libellula”, il movimento nato da un gruppo di persone della Valle del Serchio a tutela della salute di chi vi abita e che si oppone alla realizzazione di un pirogassificatore nell’area della Kme di Fornaci di Barga.



E così è stato, proprio l'altra sera (mercoledì 3 gennaio) si è tenuto un incontro aperto al pubblico presso i locali ex scuola elementare in piazza IV novembre a Fornaci di Barga avente lo scopo di definire un programma di iniziative ben preciso per l’anno appena iniziato.



Il programma è denso e sono molteplici le manifestazioni e gli incontri previsti; non sono certo mancate poi nuove idee da parte degli intervenuti all’incontro. Si possono riassumere in alcuni punti salienti, primo fra tutti la cena aperta a tutti che si terrà il giorno 12 gennaio presso il ristorante Il Bugno di Fornaci di Barga alle ore venti. Scopo della cena, oltre quello di illustrare nuovamente gli scopi che si prefigge questo movimento, ovvero quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle gravi conseguenze per la salute degli abitanti della valle che potrebbe avere la realizzazione di un pirogassificatore nella zona, sarà anche quello di raccogliere fondi per l’incontro successivo del ventidue gennaio nei locali del cinema Puccini di Fornaci di Barga dove saranno presenti esperti in materia invitati dal gruppo per l’ambiente “La Libellula” che spiegheranno in modo più tecnico agli intervenuti le ragioni della pericolosità di un impianto come questo in una location non ideale come quella di una valle densamente abitata.



Altri punti toccati nell’incontro di ieri sera sono stati quello dell’organizzazione di gruppi per il volantinaggio nelle varie frazioni della valle del Serchio, nei mercati ed in tutte quelle occasioni dove ci può essere assembramento di persone, oltre ad una giusta propaganda attraverso i canali mediatici informativi on line e tradizionali. La Libellula ribadisce “con forza l’assoluta contrarietà ad ospitare in valle qualsiasi impianto di trattamento termico rifiuti”, il pirogassificatore per intenderci. Altre iniziative ancora sono in fase di programmazione, a tutti i livelli, istituzionali e non; tutto questo anche al fine di sensibilizzare gli amministratori della cosa pubblica e la politica in generale su un problema per il quale, ad oggi, non vi è stata una presa di posizione chiara da parte degli stessi, posizione che gli ideatori del movimento “La Libellula” si augurano venga fuori anche in considerazione dell’avvicinarsi dell’importante data elettorale del quattro marzo.



Come si capisce chiaramente dal fitto calendario di attività ed incontri, “La Libellula” è intenzionata a volare molto in alto, sicura che l’argomento salute è più importante di qualsiasi altro, coniugandolo naturalmente con l’aspetto occupazionale del territorio, sempre di grande importanza per la collettività della Valle del Serchio.

Il gruppo organizzatore della cena con “La Libellula” invita tutti per la sera del dodici gennaio 2018 ore venti presso il ristorante Il Bugno di Fornaci di Barga. Per prenotazioni contattare i seguenti numeri telefonici: Elena 338 6504192 – Luca 348 4772529 – Camilla 349 3611757