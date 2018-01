Barga : fornaci di barga



La tragica di storia di Khalid: "Senza lavoro e senza casa, lo Stato mi aiuti"

mercoledì, 31 gennaio 2018, 13:10

Una storia indecente che sembra uscita da un film tragico quella vissuta da Khalid e dalla sua famiglia. Khalid è stato il primo marocchino ad approdare a Fornaci di Barga 20 anni fa e da allora, ha raccontato, ha sempre lavorato duramente vivendo in affitto finché nel 2004, avendo un reddito stabile e cercando una sicurezza in più, ha deciso di compiere un grande passo prendendo un mutuo da 90 mila euro così da avere finalmente una casa di proprietà.

Purtroppo i progetti, suoi e della sua famiglia, sono naufragati quando, in piena crisi economica, nel 2012, Khalid è stato licenziato, ritrovandosi senza la possibilità di pagare il mutuo contratto ed anzi riducendosi a cercare espedienti di ogni tipo per riuscire a portare avanti la sua famiglia che comprende, tra l'altro, due bambini piccoli, di cui uno affetto da asma e ricoverato in passato al Meyer di Firenze e sua madre che ha un tumore al seno.

Da quel momento per Khalid è iniziata un'epopea che ancora non ha visto la sua conclusione, con la sua casa venduta sei mesi fa dalla banca ad un'asta, senza averglielo comunicato, per 10 mila euro, cifra che, ha detto l'uomo, se fosse stato avvertito, sarebbe riuscito anche a mettere assieme con l'aiuto di amici e conoscenti e lo stato che, ignorando le richieste di aiuto, non ha fatto nulla nonostante Khalid abbia, come tutta la sua famiglia, la cittadinanza italiana.



Il 9 novembre, come succede ogni mese da quando la casa è stata venduta, Khalid ha ricevuto per l'ennesima volta la visita del giudice assieme a Lorenzo Tonini, consigliere con delega al sociale, che, come le volte precedenti, ha comunicato di non aver trovato ancora una casa per sistemare la famiglia ma, al tempo stesso, ha rassicurato Khalid dicendo che un modo per risolvere la questione si sarebbe trovato. Quindi il giudice ha concesso a Tonini due mesi di tempo per trovare il modo di risolvere la questione, ma adesso, alle porte febbraio, ancora non si trova una casa dove mandare Khalid e la sua famiglia, con il rischio concreto che finiscano in strada con due minori.

Khalid quindi si ritrova in una situazione di totale incertezza dove lo stato sembra essersi girato dalla parte opposta e alla quale, ha detto una figlia dell'uomo, “l'unica possibile soluzione sembra mettere quattro corde al soffitto ed ammazzarsi”.