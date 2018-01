Barga



Lega Nord sul pirogassificatore: “Ci esprimeremo solo su progetti ufficiali”

martedì, 9 gennaio 2018, 12:05

di simone pierotti

Nei giorni scorsi la lega Nord Mediavalle e Garfagnana ha incontrato il sindaco di Barga Marco Bonini per chiedere lumi sul possibile impianto che potrebbe nascere allo stabilimento Kme di Fornaci di Barga.



“La situazione attuale di fatto - dichiara il segretario Simone Simonini - è che nessuna proposta concreta e ufficiale della suddetta società è stata presentata, non solo all'amministrazione comunale, ma nemmeno in altre sedi istituzionali. Il sindaco mi ha ribadito la sua posizione a riguardo, che poi è quella uscita sulla stampa, cioè non cambierebbe un solo posto di lavoro con il rischio di salute per i suoi cittadini. La nostra posizione quindi rimane in attesa di conoscere le determinazioni dell'azienda circa il pirogassificatore, esprimendo a piano industriale certo una posizione razionale che salvaguardi i valori di salute e la piena occupazione”.

“La Lega Nord è un partito che governa le più importanti regioni italiane, è quindi abituata a gestire l'amministrazione pubblica senza cadere in facili populismi. Resteremo vigili sia a livello provinciale che regionale”.